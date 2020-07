S'exprimant à l'occasion de la remise du prix, Huang Ou, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du groupe Shanghai Electric, a déclaré : « Shanghai Electric entend poursuivre le développement de la plateforme SEunicloud et améliorer le modèle de service qui sous-tend la plateforme d'Internet industriel au sein du rayonnement régional du delta du fleuve Yangtsé, dans tout le pays et même dans le monde. »

Organisé cette année par le comité chapeautant le Congrès mondial de l'intelligence artificielle et tenu conjointement par l'Institut chinois de l'information et de la communication et l'Alliance industrielle de l'Internet, entre autres, le sommet, centré sur le thème « Innovation, intégration et construction de l'avenir de l'industrie intelligente », a vu aborder au programme des questions de fond, notamment la mise en commun des frontières technologiques de la chaîne de blocs industrielle, les mégadonnées industrielles et la plateforme industrielle d'Internet industriel, ainsi que l'exploration de nouveaux modèles de financement des chaînes industrielles de l'Internet industriel.



L'un des principaux axes de la WAIC 2020 se rapporte à la création d'une nouvelle structure écologique pour l'Internet industriel. À cette fin, et dans l'espoir d'accélérer l'évolution de ses travaux, Shanghai Electric a justement mis à niveau sa plateforme de solutions numériques qu'est SEunicloud. Déjà, cette plateforme permet l'exploitation intelligente de l'énergie éolienne, la télécommande de l'énergie thermique, la maintenance des machines-outils, le stockage et la distribution de l'énergie. Avec SEunicloud, Shanghai Electric apporte depuis des solutions efficaces, notamment en matière de dépannage, d'exploitation à distance, de maintenance et de planification énergétique, afin de répondre à la demande sous divers scénarios.



D'autre part, la plateforme SEunicloud est équipée d'une solution chaîne d'approvisionnement intelligente conçue pour faire correspondre directement la production en usine à la demande des centrales électriques. Cette solution de planification énergétique, dite DES-PSO, est assortie de fonctions de conception et de planification, d'analyse des investissements et d'évaluation des risques. Autant de fonctions qui permettent aux clients d'évaluer la viabilité financière de projets de production d'énergie à grande échelle avant de se lancer dans leur construction. La solution commerce électronique de Shanghai Electric, autre composante de la plateforme, elle-même une plateforme à guichet unique, donne accès, entre autres, à des pièces de rechange, aux services de maintenance et à l'optimisation de la transformation. Concrètement, cette plateforme à guichet unique facilite la livraison en ligne de plus de 22 000 pièces de rechange et de 70 forfaits réparation standard, le tout à un prix proche du prix usine.



Par ailleurs, lors du sommet, le lancement officiel du Programme d'intégration industrielle et financière de l'Internet industriel a été également annoncé. Après la formation du consortium, Shanghai Electric va promouvoir conjointement la construction d'une plateforme de service public destinée au financement de l'Internet industriel et mettra en place un système financier crédible, interopérable et coordonné de l'Internet industriel.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1216264/Huang_Ou_Shanghai_Electric_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg



SOURCE Shanghai Electric

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Shen Jin, +86-138-1790-9115, [email protected], www.shanghai-electric.com

Liens connexes

www.shanghai-electric.com