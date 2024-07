SPE 7 sera intégré à la plateforme de transport d'électricité de la CDPQ,

MONTRÉAL et SÃO PAULO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Verene Energia, une plateforme de transport d'électricité, et son propriétaire la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui un accord avec Equatorial Energia S. A. pour l'acquisition de SPE 7, un actif de transport d'électricité stratégique et moderne couvrant 124 kilomètres dans l'État de Pará, au nord du Brésil.

La transaction, dont la valeur pourrait atteindre 210 M$ CA (841 millions de réaux brésiliens), constitue le troisième investissement de la CDPQ dans le secteur du transport d'électricité en Amérique latine en deux ans, suivant l'acquisition de près de 1 800 kilomètres de lignes électriques au Brésil et en Uruguay, un réseau qui fait maintenant partie de Verene Energia, une plateforme énergétique lancée par la CDPQ.

Doté de deux segments de ligne de transmission à haute tension et d'une sous-station, le réseau de transmission SPE 7 relie les parties nord et nord-est du Brésil, une région qui produit principalement de l'électricité renouvelable. Construit en 2020, avec une conception et un bilan d'exploitation solides, SPE 7 est bien positionné pour continuer à jouer un rôle essentiel dans l'atteinte des objectifs de décarbonation du réseau national brésilien en électricité.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « Cette nouvelle transaction réaffirme notre engagement à investir dans des actifs essentiels qui libèrent le plein potentiel des projets d'énergie renouvelable et accélèrent la transition énergétique, particulièrement au Brésil, un marché clé pour nous. À cette fin, nous continuerons de faire croître Verene Energia, la force motrice du développement et de l'exploitation des actifs de transport d'électricité de la CDPQ en Amérique latine. »

La clôture financière est prévue d'ici la fin de décembre 2024, sous réserve des conditions habituelles et des consentements et approbations nécessaires.

