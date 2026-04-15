Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

Cette distinction souligne l'approche de CGI DigiOps pour déployer à grande échelle des services en mode délégué en entreprise et optimiser les résultats d'affaires.

BENGALURU, Inde, le 15 avril 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a remporté la plus haute distinction dans la catégorie « Produits » pour sa plateforme d'IA agentive CGI DigiOps, lors des Artificial Intelligence (AI) Excellence Awards 2026.

Organisé par le Business Intelligence Group, ce programme international récompense les entreprises, les produits, les équipes et les individus qui font progresser l'IA responsable et axée sur les résultats. La promotion de cette année couvre 36 secteurs d'activité et plus de 15 pays, plaçant CGI DigiOps au sommet des innovations en IA reconnues mondialement qui aident les clients à favoriser l'adoption concrète de l'IA agentive.

CGI DigiOps est un modèle de prestation de services en mode délégué, basé sur l'intelligence artificielle, qui facilite la transformation numérique grâce à une suite intégrée d'outils issus d'une propriété intellectuelle, ainsi qu'à des accélérateurs, des modèles de base, des meilleures pratiques et des services d'alliance.

« Cette distinction est bien plus qu'une simple récompense; elle montre que le secteur se trouve à un tournant décisif », a déclaré Rahul Ghodke, vice-président principal, Opérations technologiques mondiales, Centres d'excellence mondiaux de prestation de services pour l'Asie-Pacifique chez CGI. « Deux changements majeurs redéfinissent actuellement la technologie d'entreprise : l'essor de l'IA agentive - qui va au-delà des requêtes et des projets pilotes pour donner lieu à des systèmes capables d'agir et de s'adapter - ainsi que le passage d'une facturation basée sur les ressources à un modèle axé sur la valeur et les résultats. CGI DigiOps a été conçue pour répondre à cette évolution. Elle combine automatisation et opérations intelligentes pour aider les entreprises à faire face au changement avec assurance, maîtrise et confiance »

Avec un catalogue de plus de 190 agents et 400 flux de travaux, CGI DigiOps est une solution multisectorielle qui connecte et orchestre les personnes, les processus et la technologie. Elle s'adapte aux besoins de chaque client afin d'aider les entreprises à évoluer dans des environnements de plus en plus complexes, composés de multiples systèmes, fournisseurs et logiciels.

« Nous avons développé CGI DigiOps pour répondre à la complexité et à la fragmentation croissantes des opérations d'entreprise », a déclaré Srividya Nataraj, vice-présidente, Centres d'excellence mondiaux de prestation de services pour l'Asie-Pacifique chez CGI. « CGI DigiOps contribue à améliorer la productivité à grande échelle, à intégrer des opérations cloisonnées, à automatiser les tâches pour favoriser la répétabilité et à s'aligner sur les investissements existants des clients. Cette approche reflète notre engagement à créer de la valeur à long terme pour nos clients, en permettant aux organisations de se transformer, de prospérer et d'obtenir des résultats d'affaires durables grâce à l'IA agentive. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos du Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group (BIG) est un organisme indépendant qui, depuis 2012, récompense les réalisations exceptionnelles dans le monde des affaires. Pour sa 14e édition, le BIG organise 12 programmes annuels couvrant l'innovation, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le service client, l'infonuagique, le développement durable, les ventes et le marketing, la culture d'entreprise et le leadership féminin. Parmi les programmes de récompenses destinés aux entreprises, on trouve les BIG Innovation Awards, les AI Excellence Awards, les Fortress Cyber Security Awards, les Excellence in Customer Service Awards, les Stratus Awards for Cloud Computing, les Sustainability Awards, les SAMMY Awards for Sales and Marketing, les Best Places to Work Awards, les Herizon Awards, les We Love Tech Awards, le NAA Top Employers Award et les BIG Awards for Business.

Pour plus d'information sur les programmes de récompenses BIG, les dates limites de candidature et les critères d'évaluation, consultez le site bintelligence.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Neha Kothari, Directrice, Marketing et communications, Centres d'excellence en prestation mondiale de services, Asie-Pacifique, CGI, [email protected]