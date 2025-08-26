Organisée par Tony Hawk lui-même, cette vente aux enchères propose 99 articles sélectionnés pour leur profonde signification personnelle et leur attrait pour les collectionneurs. Tony Hawk a déclaré : « C'est la première fois que je m'implique personnellement dans tous les aspects de la vente de mes propres objets », soulignant ainsi le caractère unique de cet événement. Les bénéfices seront reversés à The Skatepark Project, l'association à but non lucratif de Hawk qui soutient la création de planchodromes pour les jeunes des communautés défavorisées.

La pièce maîtresse de cette vente est la planche à roulettes originale des X Games de 1999, Falcon 2 « 900 », la planche Birdhouse sur laquelle Hawk a réalisé la première figure aérienne 900 de l'histoire de ce sport. Équipé de blocs-essieux Fury et de roues sans marque, cet objet unique en son genre est prêt à établir de nouvelles références en matière de souvenirs de la culture de la planche à roulettes, et est estimé entre 500 000 et 700 000 dollars. Cette planche est comparable à des objets de collection sportifs emblématiques tels que les premiers gants de boxe poids lourds de Mohamed Ali et les chaussures « Flu Game » de Michael Jordan, qui symbolisent un tournant majeur pour les sports extrêmes dans la culture populaire.

Les collectionneurs peuvent également enchérir sur les équipements signés et portés lors des X Games historiques de 1999, notamment le casque, les genouillères et les chaussures Adio de Tony Hawk. Parmi les autres pièces phares figurent la première planche à roulettes professionnelle utilisé par Tony Hawk en 1982 (Powell-Peralta), la tenue du relais de la flamme olympique de 2002 portée lors de la cérémonie d'ouverture à Salt Lake City, un manteau unique sur le thème des « Simpsons » offert après son apparition dans un épisode en 2003, ainsi qu'une collection de médailles et de récompenses retraçant sa carrière légendaire.

Julien's Auctions met à profit son expertise éprouvée acquise lors de ventes précédentes consacrées à des personnalités de renom telles que la princesse Diana et Michael Jackson, garantissant ainsi à cet événement une attention maximale. La vente aux enchères en direct aura lieu le 23 septembre 2025 à 10 h (heure du Pacifique) à l'hôtel Loews de Hollywood et également en ligne.

