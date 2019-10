La plage urbaine de Verdun reçoit un prix d'excellence de l'Association québécoise du loisir municipal

Le maire Jean-François Parenteau et les représentants de l'arrondissement ayant travaillé sur le projet ont accepté avec fierté le trophée Otium décerné lors de la Cérémonie des prix d'excellence qui se tenait le 3 octobre. « Je suis particulièrement fier de ce prix qui souligne les efforts de nombreux employés et partenaires dans la réalisation de ce lieu enchanteur. La plage s'inscrit dans la volonté du conseil de mettre en valeur les berges de Verdun et consolide le pôle culturel, sportif et récréatif qui se développe tout particulièrement dans ce secteur de l'arrondissement. Elle contribue à offrir une expérience unique dans un milieu urbain pour les visiteurs », s'est réjoui le maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

L'arrondissement de Verdun a inauguré la plage urbaine de Verdun le 20 juin dernier, offrant aux citoyens un accès privilégié au fleuve Saint-Laurent et à ses rives. Cette oasis de fraîcheur, située en bordure de la piste cyclable des berges, a fait le bonheur des Montréalais et Verdunois durant tout l'été. Lors de belles journées, jusqu'à 1200 personnes se sont retrouvées à la plage entre amis ou en famille, pour s'y rafraîchir, se détendre et profiter des vues sur le fleuve.

Un aspect à souligner de cette plage à Montréal est son accessibilité universelle. Un sentier de béton en pente douce relie l'entrée du site jusqu'à la zone de baignade, ce qui permet aux personnes à mobilité réduite ou munies d'une poussette d'accéder facilement à la plage de sable. Une digue de roches et un enrochement dans le fleuve autour de l'aire de sable assurent la baignade en eau calme et en toute sécurité.

Un autre volet important est le développement durable et la protection de l'environnement. L'arrondissement a travaillé de concert avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère des Forêts, de la faune et des Parcs pour les travaux réalisés dans la bande riveraine, auquel s'est ajouté le ministère des Pêches et Océans Canada pour la portion située dans le littoral. Plus de 12 000 végétaux ont été plantés : arbres, arbustes, vivaces, fougères.

Ce projet a suscité l'adhésion de l'ensemble de la population lors de consultations citoyennes qui ont eu lieu à Verdun. Des rencontres ont aussi été tenues auprès de la communauté autochtone de Kahnawake.

Le projet a bénéficié de contributions financières du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'arrondissement de Verdun et de la Ville de Montréal.

Située derrière l'Auditorium de Verdun, la plage bénéficie d'une excellente desserte en transport en commun, avec la station de métro de l'Église à proximité et la présence de deux circuits d'autobus (lignes 37 et 12). Elle est également accessible en vélo par la piste cyclable des berges.

Pour des informations complémentaires sur la plage urbaine de Verdun, les citoyens peuvent consulter le site Internet de l'arrondissement de Verdun : ville.montreal.qc.ca/verdun/plage.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

Axée sur la protection de l'environnement, la Trame verte et bleue a pour objectif de permettre aux citoyens et aux visiteurs du Grand Montréal d'accéder et de profiter des milieux naturels protégés. La Trame favorise le transport actif et intègre les principales composantes naturelles et patrimoniales de la région, contribuant ainsi à son attractivité. Grâce aux efforts et au programme de financement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ces sites sont de plus en plus nombreux et continueront de se multiplier au cours des prochaines années, créant ainsi un vaste réseau d'espaces verts et bleus à l'échelle du Grand Montréal. Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Communauté métropolitaine de Montréal au www.cmm.qc.ca.

