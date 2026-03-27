Baisse de 8,1 % des exportations internationales de marchandises du Québec en janvier 2026

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 8,1% en janvier2026, après deux hausses mensuelles consécutives (+4,1% en décembre2025 et +3,3% en novembre2025). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce recul mensuel sont les aéronefs (- 29,6 %), l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute (- 22,1 %), l'or, l'argent, et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages (- 99,8 %), ainsi que les minerais et concentrés de fer (- 16,2 %).

Parmi les produits dont les exportations ont augmenté en janvier, on trouve notamment l'essence à moteur, y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l'éthanol (+ 70,0 %), les minerais et concentrés de nickel et les minerais et concentrés de cuivre, dont les exportations de décembre 2025 étaient très faibles, ainsi que les autobus, les autocars et les véhicules à usages spéciaux (+ 38,2 %).

Diminution des exportations destinées aux États-Unis

En janvier 2026, les exportations du Québec, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont diminué par rapport à décembre 2025, tant à destination des États-Unis (- 33,3 %) que vers les autres pays (- 34,3 %). Les exportations totales ont ainsi affiché une baisse de 33,6 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Hausse de 1,5 % des importations internationales de marchandises du Québec en janvier 2026

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont connu un gain de 1,5 % en janvier 2026 par rapport à décembre 2025 (- 7,9 % en décembre 2025).

Les produits ayant le plus contribué à la hausse de ces importations sont les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium (+ 262,4 %), l'essence à moteur, y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l'éthanol (+ 93,0 %), les autres produits végétaux divers (+ 126,0 %), ainsi que l'électricité (+ 145,3 %).

En revanche, les importations de certains produits ont diminué en janvier. C'est notamment le cas des camions légers, des fourgonnettes et des véhicules utilitaires sport, avec moteurs électrique et hybride (- 41,8 %), des minerais et concentrés de plomb et de zinc (- 96,3 %), du pétrole brut classique (- 26,4 %), ainsi que des pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial (- 6,0 %).

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 12 mars 2026, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 7,7 % en janvier 2026 par rapport au mois précédent. Les importations ont quant à elles augmenté de 0,1 %.

Exportations et importations internationales de marchandises1

(variations en pourcentage)



2025

2025

2026

Variation

cumulative2

Variation

annuelle

Décembre

Janvier





Variation mensuelle

Québec













Exportations - 3,9

4,1

- 8,1

- 16,2 Importations 4,9

- 7,9

1,5

- 0,5















Canada













Exportations - 1,0

2,1

- 7,7

- 15,6 Importations 0,1

0,4

0,1

- 3,1

1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Janvier 2026 par rapport à janvier 2025. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Pour plus d'informations sur les principaux indicateurs économiques, consulter les Faits saillants économiques.

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Prochaine diffusion : 21 avril 2026

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SOURCE Institut de la statistique du Québec