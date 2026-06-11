La Place Banque Nationale obtient la prestigieuse certification WELL

Un nouveau jalon en matière de santé et de bien-être pour le siège social de la Banque Nationale au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (« la Banque ») (TSX : NA) est fière d'annoncer que son siège social, la Place Banque Nationale, est désormais officiellement certifié WELL Or. Cette reconnaissance souligne l'importance accordée à la santé et au bien‑être des personnes qui y travaillent et y évoluent au quotidien.

La certification WELL est un cadre qui place l'humain, sa santé et son bien‑être au cœur de la conception et de l'exploitation des bâtiments. Elle est gérée par l'International WELL Building Institute (IWBI) et constitue un complément naturel à d'autres approches, notamment en développement durable et stratégies ESG.

Le niveau de certification WELL repose sur des exigences précises et une évaluation rigoureuse des stratégies mises en œuvre selon 10 grands concepts liés à la santé physique et mentale ainsi qu'au bien-être dans les environnements de travail : l'air, l'eau, l'alimentation, la lumière, le mouvement, le confort thermique, le son, les matériaux, l'esprit et la communauté.

À la Place Banque Nationale, cette démarche se traduit notamment par :

Des aménagements conçus pour favoriser le bien-être , comprenant des espaces verts, des terrasses, des aires de détente et l'application de principes de conception biophilique;

, comprenant des espaces verts, des terrasses, des aires de détente et l'application de principes de conception biophilique; Des installations encourageant l' activité physique , dont une salle d'entraînement entièrement équipée, située au 39 e étage avec vue panoramique sur la ville, et plus de 400 places sécurisées de stationnement intérieur pour vélos;

, dont une salle d'entraînement entièrement équipée, située au 39 étage avec vue panoramique sur la ville, et plus de 400 places sécurisées de stationnement intérieur pour vélos; Une abondante lumière naturelle , grâce à un vitrage du plancher au plafond, et des stores automatisés pour un confort visuel accru des usagers;

, grâce à un vitrage du plancher au plafond, et des stores automatisés pour un confort visuel accru des usagers; L'utilisation de matériaux et de mobiliers sans COV (composés organiques volatils), ainsi que la présence de stations de recyclage sur tous les étages;

(composés organiques volatils), ainsi que la présence de stations de recyclage sur tous les étages; Une attention particulière à la qualité de l'air et au confort thermique, avec des systèmes performants et des contrôleurs intelligents.

Cette annonce s'inscrit dans la continuité des démarches entourant la performance et l'expérience au sein de la Place Banque Nationale, alors que l'édifice a également fait l'objet de reconnaissances antérieures, dont la certification LEED® Or.

Le projet de la Place Banque Nationale se démarque aussi par son positionnement en superficie dans le programme WELL, notamment :

No 1 au Canada (en superficie) parmi les projets WELL v2 / v2 ‑ pilot sous la typologie « WELL Certification », à 1 212 426 pi² ;

(en superficie) parmi les projets sous la typologie « WELL Certification », à ; No 3 en Amérique du Nord et no 13 dans le monde (en superficie) sous la même typologie.

Citations

« Obtenir la certification WELL de niveau Or pour la Place Banque Nationale confirme notre volonté de faire de notre siège social un véritable milieu de vie, où l'humain est au cœur du projet. Derrière cette reconnaissance, il y a un travail rigoureux et une mobilisation de nombreuses équipes - avec un objectif clair : offrir un environnement de travail harmonieux, sain et stimulant, au service du bien‑être des personnes qui l'occupent. »

- Donald Simoneau, vice-président adjoint, Stratégie d'affaires immobilières, Banque Nationale

« Afin de créer un espace qui favorise l'expression de la nouvelle communauté verticale, notre approche de conception des intérieurs a largement été inspirée par les concepts du Standard WELL. Cette dernière s'est avérée un outil déterminant, qui a fortement contribué à l'atteinte des objectifs fondamentaux du projet, soit : offrir un cadre de travail harmonieux, un véritable milieu de vie, où la nature - réelle ou imagée - procure un sentiment de bien-être aux occupants ; placer l'humain au cœur du projet et lui fournir des lieux privilégiés de rencontre et de collaboration, des espaces ouverts, confortables et stimulants. »

- Anik Shooner et Jean-Pierre LeTourneux, architectes associés principaux, MSDL Architectes

« Les données probantes continuent de démontrer que des milieux de travail plus sains peuvent améliorer la santé, la satisfaction et l'engagement des employé•e•s, tout en renforçant la performance organisationnelle. L'obtention par la Banque Nationale du Canada de la certification WELL de niveau Or reflète un engagement concret à transformer ces constats en actions et à créer des milieux de travail conçus pour permettre aux personnes comme aux organisations de s'épanouir. »

-- Rachel Hodgdon, présidente et cheffe de la direction, International WELL Building Institute

WELL s'appuie sur des recherches fondées sur des données probantes qui explorent le lien entre les bâtiments et leurs effets sur la santé et le bien-être des personnes qui les occupent. Pour obtenir la certification WELL Or décernée par l'IWBI, la Place Banque Nationale a fait l'objet de tests rigoureux et d'une évaluation finale réalisée par des tiers afin de confirmer qu'elle répondait à l'ensemble des exigences de performance de la certification WELL au niveau Or.

International WELL Building Institute, IWBI, le WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL EP, WELL Score, The WELL Conference, We Are WELL, le WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rated, WELL Performance Rated, WELL Equity Rated, WELL Coworking Rated, Works with WELL, WELL Residence, WELL et d'autres marques, ainsi que leurs logos connexes, sont des marques de commerce ou des marques de certification de l'International WELL Building Institute pbc aux États-Unis et dans d'autres pays.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 618 milliards de dollars au 30 avril 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]