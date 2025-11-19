Un nouveau jalon d'excellence et de durabilité pour l'immeuble emblématique du centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (« la Banque ») (TSX : NA) est fière d'annoncer que son siège social situé au cœur du centre-ville de Montréal, la Place Banque Nationale, a obtenu la certification LEED® Or, catégorie nouvelle construction. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de la Banque envers la performance durable de ses installations.

La Place Banque Nationale obtient la certification LEED® Or. Photo : Christopher Guindon. (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada) Infographie présentant les solutions mises en place à la Place Banque Nationale pour répondre aux exigences LEED. Photo : Stéphane Brügger. Infographie : MSDL Architectes. (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

Conçue par la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes (« MSDL Architectes ») et le consortium BPA/PMA pour le volet ingénierie électromécanique, la Place Banque Nationale se démarque par une approche intégrative qui respecte les normes les plus exigeantes en matière de construction durable, tout en favorisant le bien-être et la santé des occupants.

Sa conception repose avant tout sur l'utilisation optimale de l'énergie, par la mise en place de mesures et de pratiques exemplaires telles que :

L'approvisionnement en énergie propre pour contribuer à réduire l'empreinte carbone du bâtiment;

La récupération énergétique par des systèmes de pointe permettant une gestion efficace de la demande de puissance;

L'installation de matériaux efficaces, tels que l'éclairage DEL et l'utilisation de verre triple pour l'enveloppe;

Et la présence d'un système intelligent de mesure de la consommation énergétique en temps réel.

La certification LEED est attribuée par le Conseil du bâtiment durable du Canada. Ses critères d'évaluation comprennent notamment l'efficacité énergétique et la qualité de l'air, la gestion de l'eau et sa consommation, l'utilisation de matériaux et la réutilisation de leur surplus, la qualité des environnements intérieurs et l'aménagement écologique des sites extérieurs.

Citations

« Obtenir la certification LEED Or pour la Place Banque Nationale est non seulement la reconnaissance de nos efforts soutenus, mais aussi le reflet de notre engagement profond envers un futur plus durable. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers toutes les équipes qui ont uni leurs talents et leur passion pour donner vie à ce bâtiment exceptionnel, à la fois respectueux de l'environnement et inspirant pour notre communauté. Cette certification confirme notre désir d'innover, de créer un milieu de vie accueillant, moderne et responsable, où le bien-être de chacun est au cœur de nos priorités. »

- Donald Simoneau, vice-président adjoint, Stratégie d'affaires immobilières, Banque Nationale

« Construire une tour de 40 étages qui soit à la fois un édifice signature et un lieu d'exception pour les employés constituait un défi des plus stimulants. Notre approche collaborative a favorisé l'innovation et permis, entre autres, d'atteindre d'ambitieux objectifs de confort et d'efficacité énergétique. En résulte une tour de très haute performance, fièrement certifiée LEED Or! »

- Anik Shooner et Jean-Pierre LeTourneux, architectes associés principaux, MSDL Architectes

« L'ampleur des défis reliés aux exigences LEED nous a incités à repousser nos limites, à innover. Pour obtenir le niveau Or, nous avons, dans un processus de conception intégrée, élaboré des solutions « créatives » et avant-gardistes, par exemple : l'enveloppe en verre triple, une première au Québec pour un édifice de grande hauteur, entraîne une économie substantielle d'énergie ; des capteurs multifonctions intelligents pour mieux contrôler l'environnement des usagers (température, humidité, qualité de l'air, intensité de l'éclairage artificiel) ; un système de récupération de chaleur à haute efficacité et l'hydroélectricité comme sources principales de chauffage confèrent une excellente performance énergétique et diminuent la production de GES. »

- Nadia Bini, coordonnatrice - Certifications LEED et WELL, MSDL Architectes

À propos de la Banque Nationale du Canada



Forte d'un actif de 553 milliards de dollars au 31 juillet 2025, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 34 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

