MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») a annoncé aujourd'hui les montants des distributions annuelles de gains en capital et/ou revenu net réinvesties (les « distributions réinvesties ») devant être versées pour 2025 aux porteurs de parts des Fonds négociés en bourse BNI (« FNB BNI ») et des séries FNB de Fonds BNI (« séries FNB BNI »).

Les porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2025 recevront les distributions réinvesties le 7 janvier 2026. Ces distributions seront réinvesties et les parts résultantes seront immédiatement fusionnées. Le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas, mais le prix de base rajusté des parts augmentera en fonction des montants réinvestis. Les investisseurs qui détiennent leurs parts hors d'un régime enregistré auront donc des montants imposables à déclarer.

Ces montants ne sont que pour les distributions réinvesties et n'incluent pas les distributions périodiques en espèces qui font l'objet d'un communiqué de presse distinct.

Voici la liste des FNB BNI et des séries FNB BNI ainsi que les montants des distributions réinvesties par part :

Nom du FNB ou de la série FNB Symbole

boursier

(TSX) Distributions

réinvesties

par part FNB d'investissements alternatifs liquides BNI NALT - Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - série FNB NREA 0,214619 $ FNB actif d'actions privilégiées canadiennes BNI NPRF 1,164981 $ FNB de revenu fixe sans contraintes BNI NUBF - FNB d'obligations à rendement élevé BNI NHYB - FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI NSCB 0,167905 $ FNB Développement durable d'actions canadiennes BNI NSCE 1,992626 $ FNB Développement durable d'actions mondiales BNI NSGE 2,371507 $ FNB d'investissements privés mondiaux BNI NGPE 5,580411 $ FNB actif d'actions internationales BNI NINT 1,462059 $ FNB actif d'actions américaines BNI NUSA 3,321132 $ FNB actif d'actions américaines BNI - couvert en CAD NUSA.F 0,244136 $ FNB de revenu de dividendes canadiens BNI NDIV 1,683407 $ FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI NSCC - FNB Développement durable d'obligations canadiennes à court terme BNI NSSB - Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI - série FNB NTGA - Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI - série FNB NTGB - Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI - série FNB NTGC - Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI - série FNB NTGD 0,001681 $ Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI - série FNB NTGE - Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI - série FNB NTGF - Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI - série FNB NCPB - Fonds Innovations BNI - série FNB NINV - Fonds Innovations BNI - série FNBH NINV.F - Fonds croissance Québec BNI - série FNB NBQC 0,097133 $ Fonds d'actions américaines BNI - série FNB NBUE - Fonds d'actions américaines BNI - série FNBH NBUE.F - Fonds d'actions mondiales BNI - série FNB NBGE - Fonds d'actions mondiales BNI - série FNBH NBGE.F - Fonds d'actions internationales BNI - série FNB NBIE - Fonds d'actions internationales BNI - série FNBH NBIE.F - Fonds mondial de petites capitalisations BNI - série FNB NBSC - Fonds mondial de petites capitalisations BNI - série FNBH NBSC.F - Fonds d'actions américaines SmartData BNI - série FNB NSDU 0,216962 $ Fonds d'actions américaines SmartData BNI - série FNBH NSDU.F 0,133026 $ Fonds d'actions internationales SmartData BNI - série FNB NSDI 0,208555 $ Fonds d'actions internationales SmartData BNI - série FNBH NSDI.F 0,403690 $

À propos des FNB BNI et séries FNB BNI

Les FNB BNI et séries FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Les placements dans des FNB BNI ou des séries FNB BNI peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié ou l'Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB BNI et les séries FNB BNI ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB BNI et de séries FNB BNI sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

BNI est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 30 septembre 2025, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 105 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

BNI est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 577 milliards de dollars au 31 octobre 2025, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-5125, [email protected]