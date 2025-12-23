MONTRÉAL, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada (TSX : NA), prendra la parole lors de la Conférence des chefs de direction de banques canadiennes de RBC Marchés des Capitaux le 6 janvier 2026, de 10 h 50 à 11 h 25 (HE).

Le lien vers la webdiffusion sera disponible sur le site Web de la Banque Nationale au www.bnc.ca/relationsinvestisseurs.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 577 milliards de dollars au 31 octobre 2025, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

