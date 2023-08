OTTAWA, ON, le 10 août 2023 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est fière d'annoncer que sa pièce de 5 oz en argent pur 2022 - Bateau fantôme au Canada a remporté le prix Coin of the Year dans la catégorie Pièce la plus innovatrice. Dans cette compétition annuelle, la Monnaie et ses pairs du monde entier se disputent la plus prestigieuse reconnaissance en matière de conception et de fabrication de pièces. Ce dernier prix, qui souligne le talent et le sens de l'innovation de la Monnaie, s'ajoute à la liste grandissante des prix Coin of the Year que nous avons remportés.

« La Monnaie est fière d'avoir émis de nombreuses pièces primées. L'obtention d'un prix Coin of the Year est une formidable reconnaissance mondiale de notre excellence en fabrication de pièces, déclare Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Nous ne cessons d'innover et de trouver de nouveaux moyens de donner vie aux histoires de notre pays. Nous sommes donc ravis de constater que la technologie de révélation des couleurs sous l'action de la lumière noire utilisée sur notre pièce en argent Bateau fantôme au Canada a impressionné autant nos pairs de l'industrie que nos clients. »

L'œuvre frappante de l'artiste Neil Hamelin illustre l'histoire du bateau fantôme, un trois-mâts spectral dont les voiles semblent s'enflammer. Des pêcheurs de la côte Est du Canada affirment l'avoir vu et avoir pris la mer pour tenter de sauver le mystérieux navire… mais qu'il avait soudainement disparu. Au revers de cette pièce de 5 oz en argent pur à 99,99 %, l'image luminescente du bateau fantôme, qui émerge juste avant que les pêcheurs n'embarquent sur un doris un soir de tempête, apparaît sous la lumière noire.

Les candidatures en lice pour le concours annuel Coin of the Year sont déterminées par un regroupement international de représentants de plusieurs monnaies et de numismates. Les pièces sont jugées par un jury international composé de représentants des plus importantes monnaies du monde, de médaillistes, de journalistes et de représentants de banques centrales et de musées. Les lauréats ont été choisis parmi 100 finalistes nommés dans dix catégories.

Des images de la pièce de 5 oz en argent pur 2022 - Bateau fantôme au Canada sont disponibles ici.

