La phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain prend forme

L'imposant chantier de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain a progressé significativement au cours de la dernière année. Le projet prend forme et ses principales composantes sont de plus en plus visibles. C'est le cas notamment des différents pavillons de services, dont le pavillon des baigneurs, le plus imposant, situé au cœur de la nouvelle portion de la promenade.

Le déplacement des voies de circulation et de la voie ferroviaire, en plus de la transformation de cet axe routier en boulevard urbain, ont constitué une part importante du chantier au cours des dernières années. Ces travaux routiers seront achevés à l'automne 2022.

« Nous sommes très fiers de voir la progression des travaux, dans le respect de l'échéancier et de l'enveloppe budgétaire. Déjà au cours de cet été, la population pourra accéder à certaines portions de la phase 3 de la promenade, aux extrémités de ce nouveau segment. Le travail se poursuit afin que l'ensemble du projet soit complété l'été prochain comme prévu, avec la livraison du secteur baignade, qui sera un site d'exception, » a indiqué madame Guilbault.

« Je me réjouis de voir la phase 3 de la promenade prendre forme. Le magnifique pavillon des Baigneurs que nous avons la chance de découvrir aujourd'hui nous donne un aperçu tangible et fort prometteur de cet attrait exceptionnel qui suscitera assurément un fort engouement auprès des citoyens de Jean-Talon et de toute la région, » a souligné madame Boutin.

Bilan des travaux

La station de la Côte

À cette station, située au bas de la côte de Sillery, les travaux seront complétés dès l'été 2022. Cet important chantier a été marqué par la démolition du viaduc ferroviaire qui traversait auparavant le boulevard Champlain à la faveur d'un relief aplani. À cet endroit, le boulevard urbain et la piste cyclable sont dorénavant abaissés et rapprochés du fleuve, permettant une meilleure continuité avec l'ensemble des composantes de la promenade ainsi qu'une perspective renouvelée sur le fleuve. Ces aménagements s'inscrivent dans une volonté de redonner le fleuve aux Québécois.

La station de la Plage

L'apparition du pavillon des Baigneurs a caractérisé la dernière année alors que ce bâtiment de services desservira notamment la plage urbaine prévue à cet endroit. La dernière année a été marquante dans cette portion du chantier avec le début des travaux d'aménagement de la plage, du bassin de baignade et du miroir d'eau. Ces travaux d'aménagement se poursuivront sans interruption pour être achevés à l'été 2023.

La station de la Voile

La construction du portique ferroviaire, un ouvrage important qui permettra de déplacer la voie ferroviaire au pied de la falaise, a été complétée juste avant l'hiver. L'aménagement du pavillon de services, des aires de jeux et de détente et du stationnement sera complété d'ici la fin de l'été dans ce secteur le plus à l'est du projet. Les travaux d'aménagement des berges s'achèveront aussi au cours de l'été et permettront plusieurs accès au fleuve.

C'est également dans ce secteur que sera érigée l'œuvre d'art public sélectionnée pour la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain. C'est l'artiste d'origine autrichienne, M. Klaus Scherübel, qui a réalisé cette création. L'œuvre consiste en un cube en acier poli, incliné et légèrement incrusté dans le sol, comme s'il était tombé du ciel. En s'approchant de la sculpture, on découvre une porte ayant les apparences de l'entrée d'une station de métro, incluant un panneau signalétique portant l'inscription « Québec ».

À propos de la promenade Samuel-De Champlain

Le projet de la promenade Samuel-De Champlain a été confié à la Commission de la capitale nationale du Québec afin de redonner le fleuve aux Québécois. La première phase de la promenade, de la côte de Sillery au quai des Cageux, a été inaugurée le 24 juin 2008. Quant à la seconde portion, elle a vu le jour en septembre 2016, permettant aux cyclistes, joggeurs et promeneurs d'arpenter la partie du littoral allant du quai des Cageux jusqu'à la plage Jacques-Cartier. Avec des investissements de plus de 193 M$, la phase 3 constitue, avec ses aménagements, la partie la plus importante de ce vaste chantier aux abords du boulevard Champlain.

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec

