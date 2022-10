La pharmacienne Catherine Plamondon reçoit le prix Innovation de l'Ordre des pharmaciens du Québec

MONTRÉAL, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La pharmacienne Catherine Plamondon a reçu hier, des mains du président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, le prix Innovation pour son livre Les supers conseils de votre pharmacienne.

Paru à l'automne en 2021, Les supers conseils de votre pharmacienne regroupe des informations sur les traitements, la prévention, de même que des conseils et clins d'œil humoristiques sur 43 conditions et pathologies. Il aura fallu deux ans à Mme Plamondon pour rédiger ce livre, qui intègre également les nouvelles activités professionnelles des pharmaciens, entrées en vigueur avec le projet de loi 31.

Ce livre se distingue par son style qui allie humour et vulgarisation. Il démystifie des mythes sur la santé, particulièrement la transmission des virus et infections respiratoires. Il regroupe les pathologies et conditions qu'un pharmacien peut traiter de manière autonome. Les patients peuvent donc s'y référer pour savoir s'ils peuvent consulter leur pharmacien pour leur condition et ainsi s'éviter des visites à l'urgence.

Catherine Plamondon est une pharmacienne dévouée, reconnue comme étant une excellente communicatrice. Elle est responsable d'une chronique santé bimensuelle sur le site Noovomoi.ca, chroniqueuse hebdomadaire sur les ondes de Chip FM en Outaouais, en plus d'être chroniqueuse santé à l'émission Véronique et les Fantastiques sur Rouge FM. Impliquée auprès du grand public et soucieuse de répondre aux questions reçues, c'est ce qui l'a menée à sortir cet ouvrage.

Pour visionner la vidéo sur le prix Innovation 2022, cliquez ici.

À propos du prix Innovation

Le prix Innovation est remis à un membre de l'Ordre qui s'est distingué dans son milieu d'exercice par le développement de modèles de prestation de soins pharmaceutiques se caractérisant par leur aspect innovateur et leur effet sur le mieux-être de la population.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

Pour accéder aux photos de l'événement, cliquez ici.

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec

Renseignements: Ordre des pharmaciens du Québec, Paul Cérat, conseiller en relations publiques ([email protected]), Ligne média : 514 808-5556