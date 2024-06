La Petite Aventure 2024 : cap sur la Montérégie pour la 27e édition!

MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Du 29 juin au 1er juillet, l'événement cyclotouristique La Petite Aventure, présentée par Le Lait et organisée par Vélo Québec, s'amène en Montérégie. En partance de Huntingdon, le tracé passera par Saint-Antoine-Abbé et amènera les cyclistes à Ormstown, où ils dormiront deux nuits.

La Petite Aventure c'est…

- Un événement cycliste familial où tout est inclus : des repas aux nuits en camping, sans oublier le transport des bagages et la possibilité de bénéficier du service de location de tente;

- Une randonnée accessible à toutes et à tous, dont la longueur des étapes varie de 14 à 92 km par jour;

- Une équipe d'encadrement d'employé•es et de bénévoles au service des participant•es;

- Un village animé pour finir la journée du bon pied, avec des activités pour les petits et grands!

Le parcours

Itinéraire court : 48 km • Itinéraire long : 271 km

Jour 1 - Huntingdon, Saint-Antoine-Abbé, Ormstown.

Jour 2 - Journée de boucles à partir de Ormstown. Parcours via Saint-Étienne-de-Beauharnois.

Jour 3 - Ormstown, Sainte-Barbe, Huntingdon.



Le vélo au jour le jour

Les cyclistes ne font pas tous la même Petite Aventure. Certains la voudront touristique, d'autres contemplative ou plus familiale. Les cyclistes roulent à leur gré et peuvent choisir de faire tous les parcours optionnels et de s'arrêter ici et là pour visiter. Les citoyen•nes de la région parcourue sont invité•es à les saluer le long du parcours et à leur montrer le charme de leur région afin qu'ils vivent une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt!



Prochain rendez-vous : le 30e Grand Tour

Avec un niveau d'effort un peu plus élevé que la Petite Aventure, le Grand Tour est une véritable institution du cyclotourisme au Québec. Il regroupe un impressionnant peloton d'un millier de cyclistes parcourant à leur rythme des centaines de kilomètres en 6 jours.

À propos de La Petite Aventure

La Petite Aventure, présentée par Le Lait, est une production de Vélo Québec et son agence de voyages, Vélo Québec Voyages. L'événement compte également parmi ses partenaires Décathlon, Siboire Microbrasserie et Escape Café.

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

