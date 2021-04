OTTAWA , ON, le 8 avril 2021 /CNW/ - Les producteurs laitiers fournissent aux Canadiens un approvisionnement stable en produits de grande qualité et sont un maillon essentiel du paysage rural du pays. Il est essentiel d'aider ces producteurs à s'adapter aux nouvelles réalités du marché et aux demandes des consommateurs pour que le secteur demeure bien positionné pour faire face à la croissance future.

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui que jusqu'à présent 9 682 producteurs laitiers se sont inscrits pour recevoir un paiement dans le cadre de la deuxième année du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers. Leurs paiements s'élèveront à 459,4 millions de dollars. Pour recevoir un paiement, les demandes d'inscription devaient être signées et reçues au plus tard le 31 mars 2021. Les autres paiements seront effectués en avril 2021.

Le gouvernement du Canada a maintenant offert 813 millions de dollars en versements aux producteurs laitiers canadiens au cours des deux premières années de ce programme de 1,75 milliard de dollars. Ces paiements donnent suite à l'engagement du gouvernement d'offrir une indemnisation complète et équitable aux industries sous gestion de l'offre pour les concessions faites en matière d'accès aux marchés dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Ces paiements s'ajoutent à l'aide de 250 millions de dollars prévue au titre du Programme d'investissement pour les fermes laitières pour compenser les effets de l'AECG, ce qui donne une enveloppe totale de 2 milliards de dollars en indemnisation pour les producteurs laitiers.



Citation

« Notre gouvernement verse les paiements aux producteurs laitiers deux fois plus rapidement que ce qu'il avait initialement annoncé. La deuxième série de paiements est maintenant en voie d'être finalisée, et notre gouvernement tient sa promesse d'offrir une indemnisation complète et équitable, tout en s'assurant que nos producteurs laitiers continuent de jouer un rôle important et dynamique au sein de nos collectivités rurales. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers, annoncé en 2019, prévoyait à l'origine distribuer 1,75 milliard de dollars sur huit ans. Le gouvernement a raccourci cette échéance de quatre ans, et tous les paiements devraient être versés d'ici 2023.

Au titre du programme, les producteurs laitiers recevront des paiements en fonction de leurs quotas laitiers. Jusqu'à 345 millions de dollars étaient disponibles pour les producteurs laitiers en 2019- 2020, et 468 millions de dollars étaient disponibles en 2020-2021. Une somme pouvant atteindre 469 millions de dollars sera offerte en 2021-2022, puis une autre de 468 millions de dollars en 2022-2023. La Commission canadienne du lait a le mandat de verser ces paiements.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à indemniser complètement et équitablement le secteur relativement à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique.

demeure déterminé à indemniser complètement et équitablement le secteur relativement à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique. Comme les producteurs et les transformateurs dépendent les uns des autres pour réussir, le gouvernement demeure résolu à s'attaquer également aux répercussions sur les transformateurs.

On compte 10 095 fermes laitières au Canada , qui génèrent près de 19 000 emplois directs à la ferme. La demande pour les produits laitiers canadiens demeure forte et a mené à une augmentation de 9 % de la production de lait cru entre 2016 et 2019.

