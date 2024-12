LA PÉRENNITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE ÉLECTRIQUE MISE À RISQUE

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des transporteurs par autobus (FTA), qui représente les transporteurs scolaires du Québec, est très inquiète à la suite de l'annonce de Lion Électrique, qui se place sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Les membres sont très préoccupés quant à l'entretien, la réparation et les garanties des autobus électriques qui sont actuellement en opération. Depuis la mise en place du Programme d'électrification des autobus scolaires du gouvernement du Québec, ce sont environ 1 300 véhicules électriques qui transportent présentement des élèves matin et soir sur le réseau scolaire et certains d'entre eux sont déjà en arrêt faute de pièces ou de support technique. On se rappelle que c'est le gouvernement du Québec qui a imposé, aux transporteurs scolaires en 2021, l'achat exclusif d'autobus scolaires électriques.

Au printemps dernier, déjà l'industrie du transport scolaire avait signifié ses inquiétudes à la suite de l'abolition de la mesure financière servant à aider les transporteurs dans leur transition vers l'électrification. Cette mesure était inscrite dans les règles budgétaires émanant du ministère de l'Éducation et elle couvrait l'achat des autobus scolaires électriques acquis depuis la mise en place du Programme, soit 2021.

De plus, le Programme d'électrification du transport scolaire (PETS) mis en place et se terminant en mars 2024 avait été reconduit seulement pour une année. Ce qui a aussi créé de l'incertitude dans l'industrie quant au renouvellement de la flotte d'autobus scolaires.

Afin de maintenir un service adéquat et sécuritaire pour les élèves transportés, la FTA réitère sa demande au gouvernement du Québec de respecter ses ententes initiales et de reconduire la mesure de soutien à l'électrification afin que les quelque 1 300 autobus scolaires électriques puissent continuer à desservir la population. Il en est de même pour le programme PETS, qui doit être bonifié afin d'aider les transporteurs scolaires à renouveler leur flotte et faire face à l'augmentation des prix des autobus scolaires électriques. Il faut préciser que la durée de vie des autobus scolaires est de 12 ans et que le service des élèves pourrait être mis en péril dans l'éventualité où les transporteurs n'ont plus d'autobus disponibles.

Par ailleurs, en vue de la prochaine année, plusieurs autobus doivent être renouvelés au cours des prochains mois et les transporteurs se questionnent s'ils seront en mesure de renouveler leur flotte. Si le gouvernement maintient son objectif d'électrifier le transport scolaire, il faudra que les transporteurs aient d'autres alternatives pour l'acquisition d'autobus électriques et que le programme d'aide pour l'acquisition des autobus (PETS) soit majoré substantiellement.

CONTACT : Fédération des transporteurs par autobus, Luc Lafrance, président-directeur général - [email protected]