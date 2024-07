SHANGHAI, 23 juillet 2024 /CNW/ - SANY Group (« SANY ») réalise des percées importantes dans la construction du pont de Shiziyang, un grand projet de construction dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao en Chine. Quatre camions-pompes SANY ont mis la touche finale au coulage de la dernière couche de la plateforme de support du côté droit de la tour est du pont de Shiziyang, ce qui a permis de terminer avec succès la construction de la plateforme porteuse du plus grand pont suspendu à deux tabliers au monde.

La percée en matière d’innovation de SANY contribue à la construction du pont de Shiziyang dans la région de la Grande Baie, en Chine. (PRNewsfoto/SANY Group)

Le pont de Shiziyang a une longueur totale de 35,1 km. Une fois les travaux terminés, il deviendra un passage important reliant les rives est et ouest de l'estuaire de la rivière des Perles, favorisant le développement de grande qualité de la région de la Grande Baie dans le cadre de la « baie intérieure dorée » (Golden Inner Bay).

L'équipement de SANY vient compléter la plateforme de soutien de la tour est

Le pont de Shiziyang, un pont suspendu en acier à double tablier d'une longueur de 2 180 m, traverse la rivière des Perles sans jetées de pont au centre de l'estuaire. La structure a établi cinq records mondiaux, dont la plus longue travée, le plus grand nombre de voies et la plus haute tour principale, tout en ayant la plus grande échelle du câble principal et la plus grande fondation d'ancrage.

La plateforme porteuse de la tour est est dotée de deux structures circulaires de 40 m de diamètre et de 9 m de hauteur, avec un volume brut de 25 000 m3. Du béton très résistant C45 a été utilisé, ce qui représente un énorme défi de construction pour l'équipement. Pour réaliser la tâche, les quatre camions-pompes de SANY ont fonctionné pendant 22 heures sans arrêt.

Améliorer l'efficacité de la construction grâce à l'innovation technologique

Les camions-pompes de SANY sont dotés d'un système de pompage à pression en continu et d'une technologie de valve principale numérique, ce qui améliore les changements de direction de 20 % et permet de pomper une charge supplémentaire de matières chaque heure. Le système empêche les blocages dans les tuyaux et assure des opérations intelligentes et écoénergétiques. De plus, la technologie de l'amplitude d'extrémité de la flèche à moins de 20 cm, ce qui garantit un fonctionnement plus fluide du camion.

Entre-temps, la plus récente modification à la transmission de puissance permet d'atténuer considérablement le coût du carburant en réduisant la vitesse de fonctionnement du moteur de 300 tr/min, ce qui permet d'économiser environ 40 000 yuans en coûts de carburant pour un volume d'exploitation de 60 000 m3 par année.

« SANY se consacre à sa mission selon laquelle " La qualité change le monde ", soutenant l'infrastructure mondiale au moyen de technologies innovantes, efficaces et vertes. La réussite des travaux de la plateforme porteuse de la tour est du pont de Shiziyang met en valeur le leadership de SANY en matière d'innovation technologique et d'efficacité de la construction, établissant de nouvelles références industrielles », a déclaré Xiang Wenbo, président tournant de SANY Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2465991/SANY_s_Breakthrough_Innovation_Aids_Construction_Shiziyang_Bridge_China_s_GBA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Dongxu Shen, [email protected]