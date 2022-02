Yu Zhitao, vice-président d'Hisense Group et président d'Hisense Visual Technology, a déclaré publiquement que l'année 2022 marquera un point d'inflexion en ce qui concerne la concurrence mondiale liée à la télévision. Les principaux facteurs concurrentiels de l'industrie passeront du prix et de la taille de l'écran aux puces et à la qualité de l'image.

La puce est la technologie de base sous-jacente de la stratégie d'affichage à grande échelle d'Hisense

Dès 2005, Hisense a élaboré et industrialisé avec succès la première puce de traitement de vidéos numériques avec droits de propriété intellectuelle indépendants. En 2022, le nouveau processeur d'Hisense en est déjà à sa cinquième génération de puce. Celle-ci réalise pour la première fois un bond en matière de développement, passant du 4K au 8K, et fait des percées dans la technologie de base de l'algorithme relatif à la qualité d'image avec IA.

La puce Hi-View HV8107 peut non seulement prendre en charge plus de 33 millions de pixels, mais son contrôle de partition de 26 880 zones et sa puissante capacité de détection basée sur l'IA peuvent en outre améliorer efficacement la définition, le contraste et l'aspect tridimensionnel des images transmises par la télévision, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience visuelle immersive. Elle est également particulièrement étonnante en ce qui concerne les détails relatifs à la capture de trajectoire d'objets qui bougent à grande vitesse, à l'amélioration de la couleur de la peau et de la réduction du bruit.

La puce est déjà produite en masse et sera appliquée à plusieurs séries de produits d'affichage de diverses marques subalterne d'Hisense, dont Toshiba. En plus des téléviseurs, la puce peut également alimenter des produits professionnels de contrôle de diffusion 8K. On rapporte que Hisense a grandement contribué au programme de recherche-développement des « Jeux olympiques d'hiver des sciences et des technologies ». Hisense collabore avec China Media Group pour développer ses moniteurs de diffusion de 8K, apportant un soutien solide au développement futur de l'industrie du 8K UHD.

Réussir l'avenir grâce à l'innovation et à la technologie. L'année 2022 marque un tournant dans la mondialisation du développement de l'affichage. La technologie de base de la qualité d'image représentée par le processeur perceptuel 8K deviendra un moyen important de renforcer la compétitivité essentielle. Hisense considérera la recherche et le développement sur les puces comme la priorité absolue pour se démarquer dans l'ensemble de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1749732/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1749733/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1749734/3.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lina Wang, [email protected], +86-187-9688-6395