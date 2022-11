La pénurie de main-d'œuvre au cœur du Congrès de l'AQPP 2022 : Les pharmaciens propriétaires veulent être inclus dans les stratégies visant à stimuler l'emploi

QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les pharmaciens seront appelés à jouer un rôle important dans le Plan Santé du gouvernement du Québec, la pénurie de main-d'œuvre sera au centre des discussions au cours du congrès annuel de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) qui s'amorcera demain à Québec. Les quelque 800 participants à ce premier congrès en présentiel depuis l'automne 2019 seront invités à réfléchir sur les grandes tendances du secteur de la pharmacie communautaire au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde.

Sous le thème Maîtres de notre pratique, les membres de l'AQPP se pencheront sur plusieurs enjeux propres à la pharmacie communautaire, notamment le suivi des patients aux prises avec des maladies rares nécessitant des médicaments de spécialité, l'érosion du droit de propriété qui représente un enjeu majeur pour les patients, et l'accès aux données, une composante essentielle dans la mise en œuvre du Plan Santé du gouvernement. Malgré tout, la pénurie de main-d'œuvre, tant pour les pharmaciens que pour le personnel de soutien, constitue le dossier le plus préoccupant à court terme et ses impacts sont multiples.

Alors que le gouvernement a choisi de prioriser certaines professions du secteur de la santé en mettant en place des programmes et des stratégies pour stimuler le recrutement, les membres de l'AQPP souhaitent l'inclusion de la pharmacie communautaire à ces différents programmes, qu'il s'agisse de l'augmentation des cohortes d'étudiants, de la reconnaissance des diplômés étrangers, de la mise en place de programmes de formation accélérés pour certains types de postes en pharmacie, et de l'admissibilité au programme de bourses Perspectives, notamment.

Appelé maintes fois par le gouvernement à fournir un effort supplémentaire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le réseau des pharmacies communautaires a démontré hors de tout doute qu'il pouvait non seulement répondre à la demande, mais du même coup devenir un joueur indispensable dans la première ligne de soins au Québec. C'est ainsi que depuis les trois dernières années, le rôle du pharmacien dans l'écosystème des soins de santé a évolué. Il suffit de penser aux plus d'un million de Québécois qui ont choisi leur pharmacie communautaire pour obtenir leurs vaccins et il en va ainsi pour plusieurs services qu'ils peuvent désormais recevoir en pharmacie plutôt que de se rendre dans une clinique ou encore à l'urgence.

« Nos membres ont fourni un effort considérable pendant la pandémie et continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs patients. Ils redoublent d'efforts pour optimiser leur chaîne travail afin d'en faire plus avec moins de personnel. Ils accroissent l'automatisation et innovent sans cesse afin d'être en mesure de répondre aux besoins grandissants de leurs patients. Nous souhaitons toutefois que le gouvernement porte une attention particulière à l'allocation des ressources et qu'il réfléchisse avec nous à des solutions qui viendront augmenter le nombre d'employés dans nos pharmacies, qui offrent de plus en plus de services cliniques dans un contexte où les urgences débordent et où le système de santé est plus que jamais sous pression. Au même titre que les autres professionnels de la santé, les pharmaciens communautaires doivent bénéficier des stratégies mises de l'avant par le gouvernement et ainsi maintenir leur rôle de première ligne de soins efficace, agile et performante au bénéfice des patients québécois », a déclaré Benoit Morin, président de l'AQPP.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2038 pharmaciens propriétaires des 1911 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

