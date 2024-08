« La pêche est l'une des activités récréatives les plus populaires au monde, et nous voyons de plus en plus de nos clients utiliser nos marques pour sortir sur l'eau et pêcher avec leur famille et leurs amis. Il était donc tout naturel pour nous de continuer à tirer parti de l'innovation qui fait notre renommée et de créer une expérience de pêche encore plus immersive pour notre clientèle », explique James Heintz, directeur de la stratégie de produit mondiale, Sea-Doo et Groupe marin chez BRP.

Réimaginer la pêche en motomarine

Le FishPro Apex , avec son design exclusif, ses couleurs uniques et sa production limitée à un an, représente le summum de la gamme de motomarines de pêche de Sea-Doo. Équipé de toutes les caractéristiques qui ont fait du FishPro Trophy l'une des meilleures motomarines de pêche sur l'eau, le FishPro Apex repousse une fois de plus les limites de l'excellence dans la plus pure tradition Sea-Doo en offrant de nouvelles caractéristiques hors pair de la proue à la poupe. Le FishPro Apex est équipé d'un moteur Rotax 1630 ACE de 300 ch qui permet aux pêcheurs de se rendre rapidement sur le lieu de pêche, une caractéristique importante dans le cadre de tournois. Un grand pare-brise pour la navigation, un amortisseur de direction hydraulique et un guidon ajustable aident le conducteur à trouver la position de conduite idéale pour être à l'aise sur le lac d'un endroit à l'autre.

Une fois arrivé à la destination désirée, il s'agit de trouver le poisson le plus efficacement et le plus confortablement possible. Le Sea-Doo FishPro Apex est équipé de fonctionnalités dignes d'un tournoi, comme un détecteur de poissons GPS Garmin de 9 pouces avec visibilité incroyable sur les cartes maritimes, les détails de la profondeur de l'eau, les caractéristiques sous-marines, le suivi des déplacements et plusieurs autres applications compatibles pour aider les pêcheurs à trouver leur prochaine prise. Un siège pivotant modulaire facilite la pêche et la glacière LinQ avec vivier intégré et système de lavage permet de garder le poisson ou l'appât en vie et de rincer la motomarine. De plus, un système intelligent de pompe sans débris iDF permet aux pêcheurs de se rapprocher le plus possible de l'action et de déboucher la grille d'admission d'entrée d'eau simplement en appuyant sur un bouton s'ils se sont enfoncés un peu trop dans les algues. Le FishPro Apex est équipé de série de sept supports de cannes à pêche capables de résister à des conditions difficiles et à des vitesses élevées pour garder les outils nécessaires en sécurité et à portée de main. Elles seront ainsi faciles à saisir dès l'apparition des premiers poissons à l'écran tactile Garmin. Une extension de la plateforme arrière ajoute à la stabilité et quatre points d'attache LinQ permettent de transporter plus de matériel, d'équipement ou de carburant pour les aventures de la journée.

Enfin, l'accostage au quai comme sur la plage a été conçu pour être encore plus facile et plus sûr avec le FishPro Apex grâce à des taquets escamotables qui se rangent en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés et à une barre d'ancrage robuste à l'avant de la motomarine.

Pêcher et s'amuser en famille

La gamme primée de pontons Switch de Sea-Doo continue d'offrir l'une des expériences de navigation les plus accessibles, polyvalentes et amusantes que l'on puisse trouver sur l'eau aujourd'hui. Pour 2025, les familles pourront s'amuser davantage et partir à la recherche des plus gros poissons à bord du nouveau Sea-Doo Switch Fish . Disponibles en versions de 18 et 21 pieds, les deux modèles Switch Fish sont propulsés par un moteur Rotax 1630 ACE de 230 ch (la version de 18 pieds est également disponible avec un moteur de 170 ch), ce qui rend le trajet jusqu'au lieu de pêche préféré presque aussi amusant que la prise.

Le Switch Fish est équipé de toutes les caractéristiques nécessaires pour passer des moments inoubliables sur l'eau en famille ou entre amis en attrapant des prises dignes de trophées. Le Sea-Doo Switch Fish offre tous les avantages imaginables avec deux détecteurs de poissons Garmin permettant de voir les caractéristiques sous-marines à partir de la proue et de la console du ponton. De plus, un moteur de pêche à la traîne Garmin Force Kraken entièrement intégré à la proue et doté d'un dispositif de verrouillage de l'ancre permet de maintenir une position précise sur l'eau, pour être sûr de rester là où les poissons mordent. Une fois les poissons trouvés, il est temps d'attraper les cannes à pêche et de commencer à lancer depuis les sièges sur pieds, tandis que les autres membres de la famille peuvent se détendre et rester au frais à l'ombre du toit bimini. Une glacière LinQ de 68 litres à fixation rapide et un vivier sont prêts à accueillir les prises de la journée, tandis que le système de lavage intégré maintient le ponton aussi propre que possible.

Le rangement est essentiel sur un bateau de pêche. Le Switch Fish est conçu pour offrir un espace de rangement verrouillé permettant de garder l'équipement de pêche et les autres objets de valeur en sécurité. Un compartiment séparé à accès rapide permet de ranger facilement et en toute sécurité jusqu'à quatre cannes à pêche. Les porte-cannes LinQ Lite inclus permettent de garder les appareils de prédilection à portée de main tout en améliorant la commodité grâce à une fixation instantanée à quasi n'importe quel endroit sur le rail. Les points d'attaches des accessoires LinQ sur la plateforme de baignade arrière offrent également une variété de configurations pour garantir qu'il y ait suffisamment d'espace pour le carburant, les rafraîchissements ou l'équipement en cas de besoin.

Les portes d'angle avant et arrière facilitent l'accès au ponton Switch Fish sur le quai comme sur l'eau. L'espace devant les portes avant ainsi que la plateforme de baignade arrière sont recouverts de tapis afin d'améliorer le confort général. Il s'agit de la solution idéale pour toutes les familles en quête d'une embarcation de pêche polyvalente. Enfin, le Switch Fish et tous les autres modèles Switch sont livrés de série avec une remorque peinturée (une remorque galvanisée est disponible en option).

Sea-Doo a les embarcations, les vêtements et les accessoires qu'il faut afin que toute la famille profite au maximum de son temps sur l'eau et crée des souvenirs qui dureront toute une vie. Pour plus de détails techniques et de spécifications sur les produits, ainsi que des renseignements sur la gamme complète de motomarines et de pontons Sea-Doo, visitez le site sea-doo.com .

Combiner innovation moderne et savoir-faire légendaire

Alumacraft est à l'avant-garde de l'industrie nautique depuis plus de 75 ans, repoussant les limites de l'innovation et de la qualité. La coque 2XB reste le fondement de la performance de la marque. Connue pour son double placage de la proue à la poupe, cette conception assure une durabilité maximale et une conduite plus souple dans des conditions de navigation moins idéales.

Les modèles Trophy et Competitor 2025 témoignent de l'héritage d'Alumacraft, combinant une esthétique exceptionnelle, une ergonomie avancée et des matériaux de pointe. Ces modèles présentent une apparence sportive et des lignes épurées grâce au design innovant et à l'élégant plat-bord incurvé qui confère aux bateaux une nouvelle allure dynamique. La console entièrement redessinée est conçue pour perdurer et propose une meilleure intégration des commutateurs et des commandes électroniques grâce au plastique moulé par injection qui offre un ajustement, une finition et une durabilité nettement améliorés. Le design des bateaux bonifie la visibilité et le confort général, ce qui permet de réduire la fatigue pendant les longues journées passées sur l'eau.

Conçus avec une poupe révolutionnaire et les tout nouveaux X-Pods, ces modèles offrent des solutions de rangement, y compris un endroit dédié aux cannes et au matériel de pêche et de grands espaces de rangement sec à l'avant. Les X-Pods maximisent véritablement l'espace précieux sans encombrer le bateau. Leurs avantages comprennent une flottabilité accrue, un meilleur rangement, 16 pouces de plus d'espace de pêche sur le pont arrière et des options de fixation pour les moteurs auxiliaires et les ancres pour eaux peu profondes.

Sa perche plus large offre un aménagement plus spacieux et permet d'accueillir plus de passagers et d'équipement. Lorsqu'il est équipé exclusivement du moteur hors-bord Rotax S, le MAX Deck offre également 25 pieds carrés d'espace ininterrompu supplémentaire à l'arrière du bateau. Cette caractéristique unique offre une zone plus large pour la pêche au lancer, la pêche à la turlutte ou le transport de gros jouets aquatiques, et comprend un plancher confortable en mousse et des points d'attache LinQ pour l'ajout d'accessoires.

Les modèles de 2025 proposent un aménagement hautement personnalisable pour répondre à divers besoins. L'introduction des modules Flex polyvalents, des configurations de viviers arrière personnalisables, répond aux besoins de chaque pêcheur. Les options comprennent le module Flex 29 avec vivier de 110 litres (29 gallons) et un compartiment de rangement, le module Flex 50 avec vivier de 189 litres (50 gallons) et le module Flex FSX avec vivier de 79 litres (21 gallons), des strapontins, du rangement sous les sièges et une base de mât de ski. Ces bateaux comprennent également des intégrations électroniques de pointe, avec un tableau de bord numérique Garmin de 7 pouces de série, et offrent une vaste sélection de moteurs hors-bord traditionnels.

Les bateaux Alumacraft sont conçus non seulement pour la pêche, mais aussi pour créer des souvenirs inoubliables sur l'eau. Qu'il s'agisse d'une journée de pêche, de sports nautiques ou simplement d'une journée en mer, les modèles sont équipés pour offrir du plaisir et des aventures maintenant et pour les générations futures. Pour plus d'informations sur les modèles Trophy et Competitor 2025, consultez alumacraft.com .

