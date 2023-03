La PDG de Revenu Québec visite un organisme du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles

QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le 29 mars dernier, la présidente-directrice générale (PDG) de Revenu Québec, Mme Christyne Tremblay, s'est rendue à Drummondville pour rencontrer des bénévoles du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la vice-présidente et directrice générale des particuliers, Mme Odile Darbouze, et de la vice-présidente et directrice générale de la protection des droits, de l'éthique et des communications, Mme Marie-Claude Gagnon. Celles-ci souhaitaient saluer le travail essentiel des bénévoles, qui aident les personnes à revenu modeste à obtenir les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit.

Par cette visite, la PDG souhaitait aussi souligner le partenariat de longue date avec le Centre d'action bénévole Drummond. Celui-ci est un allié de Revenu Québec depuis maintenant 28 ans. Il organise des séances de préparation de déclarations de revenus toute l'année, notamment à temps plein pendant la période de pointe, qui s'étend de la fin de février à la fin d'avril. L'an dernier, plus d'une cinquantaine de bénévoles étaient à l'œuvre au Centre d'action bénévole Drummond. Encore une fois cette année, l'engagement de ses bénévoles a été renouvelé.

L'an dernier, plus de 180 400 personnes ont fait appel au service d'aide en impôt. Celles-ci ont donc pu obtenir les montants auxquels elles avaient droit grâce aux 3 120 bénévoles, répartis dans 530 organismes. Ainsi, leur participation a permis à la clientèle vulnérable de recevoir en remboursements, en crédits et en prestations plus de 339 millions de dollars du provincial ainsi que plus de 294,5 millions de dollars du fédéral, pour un total de 633,5 millions de dollars.

Il est encore temps de faire appel au service d'aide en impôt

Peu importe sa situation, qu'une personne soit seule ou en couple, qu'elle soit étudiante ou aînée, il n'est pas trop tard pour bénéficier du service d'aide en impôt. Ce service vient en aide aux citoyens et aux citoyennes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple. Une ou un bénévole pourra aider les personnes admissibles à remplir leurs déclarations de revenus.

Rappelons que, cette année, la date limite pour produire la déclaration de revenus est le 1er mai 2023.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacune et chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

