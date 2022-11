La patinoire de l'esplanade Tranquille est ouverte : Une destination incontournable pour profiter de l'hiver au centre-ville

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le Partenariat du Quartier des spectacles sont heureux d'annoncer l'ouverture officielle de la patinoire de l'esplanade Tranquille pour la saison hivernale 2022-2023. Du jeudi 1er décembre à 17 h jusqu'en mars, les Montréalais·e·s, les visiteurs et les touristes pourront profiter des joies du patin de jour comme de soir, dans un cadre féérique en plein cœur du Quartier des spectacles de Montréal.

Accessible gratuitement, la patinoire accueille jusqu'à 400 passionnés de glisse sur 1 500 m2, ce qui en fait la plus grande patinoire extérieure réfrigérée à Montréal. De plus, une programmation variée et gratuite incluant une expérience interactive inédite sur la glace invite à vivre pleinement notre nordicité !

« Quel plaisir de retrouver la patinoire de l'esplanade Tranquille, cette fois, pour une saison complète ! Le succès de l'hiver dernier a démontré à quel point les Montréalaises et les Montréalais ont soif de lieux qui suscitent la découverte et la rencontre et qui permettent de profiter des joies de l'hiver. Cette patinoire en plein cœur du centre-ville invite la population montréalaise et les touristes à vivre une expérience sportive et culturelle unique. À l'aube des Fêtes, c'est une occasion de découvrir le centre-ville avec un œil nouveau et festif », a déclaré Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

« Quel bonheur de voir que l'esplanade Tranquille a rapidement été adoptée par les Montréalais·es et les visiteurs dans les derniers mois autant pendant la saison hivernale qu'estivale. Véritable lieu de vie et de rencontres, la patinoire et le pavillon adjacent offrent une foule d'occasions pour se retrouver, s'amuser et se réchauffer. Les familles y trouveront une destination unique pour vivre l'hiver en ville, au Quartier des spectacles ! » a ajouté Mme Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

Une expérience interactive unique à Montréal

Dès le 1er décembre, dans le cadre de la 13e édition de Luminothérapie, l'expérience interactive sur glace Au bord du lac Tranquille, de Normal studio et de Mirari invitera les patineuses et patineurs à interagir avec une faune aquatique fascinante. L'œuvre invite à une immersion dans la biodiversité nordique à travers un voyage onirique au cœur des vastes plans d'eau du Québec. Tous les soirs, un monde marin magique s'ouvre aux montréalais·es ! Cette œuvre unique sera proposée jusqu'au 5 mars. Au bord du lac Tranquille s'ajoute aux Moments lumineux du cœur de l'île.

Les plaisirs de la saison froide à l'esplanade Tranquille

Pour apprivoiser le patinage, un comptoir opéré par Patin Patin offre des services de location de patins, casques et cadenas, en plus de l'aiguisage. Des cours de patinage pour petits et grands sont offerts gratuitement les dimanches (à partir du 3 décembre). Les enfants de 2 à 10 ans et leurs familles sont invités à découvrir Jardin de glace, un espace ludique sur la patinoire et les mercredis et samedis les patineuses et patineurs sont également invité·e·s à profiter de l'expertise de la brigade d'instructeurs.

La patinoire de l'esplanade Tranquille propose des séances de patinage musicales avec plusieurs rendez-vous thématiques, dont les Midis classique (les mercredis midi) ou La fièvre du disco qui fera danser les Montréalais·es sur patins les samedis soir.

Au pavillon, depuis les terrasses chauffées ou près du foyer central du Grand salon, les visiteurs peuvent se réchauffer et jouir d'une vue sur la patinoire. Une bibliothèque pour consultation sur place et une panoplie de jeux de société font du Grand salon le chalet de ville le plus chaleureux ! Plus de détails sur la programmation à l'esplanade Tranquille seront dévoilés prochainement.

NFORMATIONS PRATIQUES

Patinoire ouverte tous les jours de 9 h à 22 h et jusqu'à 23 h du jeudi au samedi.

Consultez l'horaire détaillé et les détails de la programmation sur : quartierdesspectacles.com/esplanadetranquille.

Service de locations d'équipements et d'aiguisage sur place par Patin Patin.

Vestiaires et casiers disponibles.

Offre alimentaire par le restaurant Galaxie Brasserie et Patin Patin.

Au bord du lac Tranquille

Une expérience interactive sur glace, dans le cadre de la 13e édition de Luminothérapie.

Du 1er décembre 2022 au 5 mars 2023

Tous les jours à 18 h 30 et 20 h 30

Accès gratuit.

À PROPOS DE L'ESPLANADE TRANQUILLE

L'esplanade Tranquille est la nouvelle place publique du Quartier des spectacles. Située à l'angle des rues Clark et Sainte-Catherine Ouest, elle se veut un lieu public à échelle humaine ; la cour arrière des Montréalaises et Montréalais. En plein cœur du centre-ville, cet espace polyvalent et multigénérationnel quatre saisons propose un aménagement chaleureux et une programmation culturelle variée, en plus d'une patinoire réfrigérée en hiver et une grande terrasse en été.

Cette place publique rend hommage à la Librairie Tranquille, autrefois située sur le site, et à son propriétaire, Henri Tranquille (1916-2005). C'est un lieu important de l'histoire contemporaine du Québec, puisque c'est ici qu'a été lancé le manifeste Refus global en 1948. Le projet de l'esplanade Tranquille a vu le jour grâce à la collaboration des parties prenantes et au financement des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de la Ville de Montréal. Les travaux ont été réalisés dans le cadre du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle place publique dans le Quartier des spectacles et les espaces qui la composent, consultez le dossier de presse en ligne.

À PROPOS DES MOMENTS LUMINEUX DU CŒUR DE L'ÎLE

Né d'une association fructueuse de partenaires de l'Alliance du centre-ville : le Partenariat du Quartier des spectacles, la SDC Montréal centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Ville de Montréal et en collaboration avec Tourisme Montréal, Les moments lumineux du cœur de l'île est le projet mobilisateur hivernal pour le centre-ville de Montréal. Il s'inscrit dans la continuité des projets estivaux réalisés depuis 2020. L'initiative rassemble les diverses activités extérieures proposées par les partenaires et les acteurs des secteurs culturels et économiques du territoire, allant des rues Atwater à Papineau, entre la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent. Les moments lumineux c'est une foule d'activités hivernales originales à vivre à l'extérieur au centre-ville : des œuvres et des expériences interactives et lumineuses, des festivals et des événements, des rencontres privilégiées avec des artisans d'ici, des places publiques illuminées et d'autres joyeuses surprises ! De novembre à mars, ces initiatives sont une invitation au public montréalais, aux visiteurs et aux touristes à profiter des merveilles hivernales et lumineuses du cœur de l'île qui font de Montréal une destination hivernale unique.

Plus d'informations : lecoeurdelile.com

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et propose un grand nombre de festivals et d'événements. Le Quartier accueille des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde comme le design d'éclairage, la création d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

Plus d'informations : quartierdesspectacles.com

