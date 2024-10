TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Dynamique et inspirante, Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives à la Sun Life, a été nommée parmi les 100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives (WXN). Marie-Chantal est lauréate dans la catégorie des hautes dirigeantes, qui rend hommage aux femmes qui se démarquent par leur leadership d'exception dans leur organisation et leur collectivité.

Marie-Chantal a eu un impact significatif sur la Sun Life, le secteur et les collectivités où la Sun Life est présente. Depuis qu'elle est entrée au service de la Sun Life en 1998 à titre d'analyste, elle a occupé des postes de plus en plus importants, faisant preuve d'un leadership visionnaire et d'un engagement indéfectible à aider les Clients à adopter un mode de vie sain.

« Marie-Chantal Côté est une dirigeante remarquable et authentique qui se sert de sa voix pour aider ceux et celles qui l'entourent à s'épanouir, a déclaré Dave Jones, président de la Sun Life Santé. Sa passion et son soutien pour la diversité, l'équité et l'inclusion transparaissent dans tout ce qu'elle fait, en particulier dans sa stratégie d'affaires et dans ses efforts pour promouvoir l'équité au travail pour les femmes et la communauté 2SLGBTQIA+. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de changements concrets pour les membres de son équipe et nos Clients. »

Marie-Chantal dirige la division des Garanties collectives à la Sun Life Canada, contribuant à offrir des garanties complètes et inclusives à plus de quatre millions de participants et à leurs familles. Elle a joué un rôle clé dans l'évolution du secteur des garanties collectives, en veillant à ce que les besoins uniques et diversifiés des gens soient non seulement satisfaits, mais aussi priorisés.

Dans ses fonctions de direction, Mme Côté a contribué à la mise en œuvre des initiatives clés suivantes :

Garanties inclusives : Marie-Chantal s'est fait la championne de la lutte contre la stigmatisation de la santé des femmes, y compris de la ménopause, et de la promotion du soutien au travail. La Sun Life a été la première grande société d'assurance au Canada à offrir une couverture pour le traitement de la fertilité et la grossesse pour autrui. Elle a également aidé la Sun Life à ouvrir la voie en offrant une couverture pour l'affirmation du genre pour aider les employés ou les personnes à charge de diverses identités de genre.

Régime canadien de soins dentaires (RCSD) : La Sun Life et le gouvernement du Canada ont mis en place le RCSD, l'un des plus importants programmes de soins de santé des dernières décennies au pays. Ce programme marquant permettra de fournir des soins dentaires à des millions de personnes non assurées au pays, y compris à des groupes vulnérables comme les personnes âgées. Au 19 septembre 2024, plus de 2 400 000 personnes peuvent participer au RCSD et plus de 750 000 ont reçu des soins dans le cadre du programme 1 .

Soins virtuels Lumino Santé : En tant que chef de file du marché, la Sun Life a apporté de nombreuses innovations pour ses Clients, dont les Soins virtuels Lumino Santé propulsés par Dialogue. Ces services offrent flexibilité et choix pour favoriser le bien-être mental et physique des Clients. Au début de la pandémie de COVID-19, Marie-Chantal a été le fer de lance du déploiement des soins virtuels pour 1,5 million de personnes, sans frais et en un temps record.

Santé mentale : Marie-Chantal participe avec ferveur à la lutte contre les préjugés entourant la santé mentale. Elle encourage les employeurs à jouer un rôle clé en apportant un soutien en santé mentale et en ayant des conversations ouvertes sur ce sujet. Elle est régulièrement sollicitée pour des occasions de prise de parole et des entrevues dans les médias pour communiquer ses idées et ses points de vue sur ce sujet important.

« Je suis honorée d'être reconnue comme l'une des 100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives (WXN). En tant que femme et fière membre de la communauté 2SLGBTQIA+, je comprends l'importance d'être vue et représentée, a déclaré Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives, Sun Life. Ce palmarès ne célèbre pas seulement les leaders fortes, mais il ouvre aussi la voie aux autres pour que leur passion puisse briller de manière authentique. »

Apprenez-en plus sur l'engagement de la Sun Life à l'égard de la durabilité, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

SOURCE Financière Sun Life inc.