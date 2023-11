Produits Kruger s'engage à verser 200 000 $ supplémentaires et introduit une toute nouvelle fonctionnalité de vote public

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Produits Kruger, le principal fabricant canadien de papier Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra™, annonce le retour de son programme La passe à la relève Kruger pour une quatrième année afin de rendre le sport du hockey plus abordable, accessible et inclusif. Les Canadiens peuvent désormais proposer la candidature d'associations de hockey mineur méritantes en ligne jusqu'au 11 février 2024. Le public aura également la chance d'aider la relève puisque pour la première fois, le programme introduit une fonction de vote public permettant aux Canadiens de voter pour le grand gagnant de 2024.

Depuis son lancement en 2020, le programme La passe à la relève Kruger a contribué à éliminer les barrières et à rendre le hockey plus accessible à tous les Canadiens. Aujourd'hui plus que jamais, alors que les coûts des ménages augmentent, l'aide financière pour les frais d'inscription au hockey est inestimable pour de nombreuses familles canadiennes. Un récent sondage d'opinion publique Maru commandé par Produits Kruger a révélé que plus des trois quarts (78 pour cent) des Canadiens interrogés ne perçoivent pas le hockey comme un sport abordable pour la plupart des familles et 89 pour cent ont déclaré que le coût de jouer au hockey, encore plus que les autres sports, a un impact important sur la capacité des parents à inscrire leur(s) enfant(s).

Le programme La passe à la relève Kruger a fait don de plus de 600 000 $ à plus de 40 associations de hockey à travers le pays, aidant ainsi des milliers d'enfants canadiens à sauter sur la glace et à participer au match. Cette année, Produits Kruger s'engage à verser 200 000 $ supplémentaires, pour un engagement total de 800 000 $ à ce jour.

« Chez Produits Kruger, nous comprenons le rôle central que joue le sport dans le rapprochement des communautés et les opportunités qui se présentent lorsque les enfants de partout au Canada ont accès aux sports », a déclaré Susan Irving, directrice marketing de Produits Kruger. « Le hockey fait partie intégrante du tissu social de notre pays et en tant qu'entreprise canadienne, nous sommes fiers de continuer à donner à tous les enfants la chance de jouer au jeu qu'ils aiment, tout en introduisant une nouvelle façon pour les Canadiens de s'impliquer davantage dans le programme La passe à la relève Kruger. »

Selon un récent sondage, jusqu'à quatre Canadiens sur cinq (80 pour cent) ont déclaré qu'ils pensaient qu'une plus grande diversité au hockey améliorerait le sport et encouragerait d'autres à le rejoindre et 83 pour cent étaient d'accord que jouer au hockey donne aux enfants des compétences de vie précieuses. Mais qui peut jouer ? Le coût pour pratiquer le hockey ainsi que le manque de diversité dans ce sport ont un effet dissuasif sur les familles partout au Canada. Le programme La passe à la relève Kruger vise à offrir des opportunités pour favoriser plus de diversité, d'équité et d'inclusion dans le hockey.

Pour la quatrième année du programme, cinq associations régionales de hockey mineur recevront chacune un don de 25 000 $ pour aider à éliminer les obstacles qui empêchent tous les enfants de jouer au sport canadien. Une fois les cinq gagnants régionaux sélectionnés, Produits Kruger remettra un grand prix supplémentaire de 75 000 $ à l'une des associations gagnantes. Le lauréat du grand prix sera déterminé par le public canadien qui votera pour l'un des cinq gagnants régionaux qui démontre le mieux comment il encouragera davantage d'enfants à jouer au hockey en aidant à éliminer les barrières et à rendre le jeu plus accessible, inclusif et équitable pour tous. Le programme demandera au public canadien de voter via un microsite en ligne en avril 2024, une fois les cinq gagnants régionaux sélectionnés.

Les Canadiens peuvent nommer des associations de hockey méritantes jusqu'au dimanche 11 février 2024. Une fois les cinq gagnants régionaux sélectionnés, le public canadien votera pour le grand gagnant du 7 au 12 avril 2024.

Pour plus d'informations sur le programme La passe à la relève Kruger, veuillez visiter https://mykrugerproducts.ca/fr-ca/campagnes/la-passe-la-releve-kruger

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™. Produits Kruger compte environ 2 200 employés et exploite neuf sites de production certifiés FSC® COC (FSC C-104904) au Canada. Pour plus d'informations, visitez le site www.produitskruger.ca

Méthodologie

Le sondage d'opinion publique de Maru menée pour le compte de North Strategic a été entrepris par les experts en matière d'échantillons et de collecte de données de Maru/Blue. 1 526 adultes canadiens sélectionnés au hasard et panélistes en ligne de Maru Voice Canada ont été interrogés du 24 au 25 octobre 2023. Les résultats de cette étude ont été pondérés selon l'éducation, l'âge, le sexe et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela vise à garantir que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,6 %, 19 fois sur 20.

