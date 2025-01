QINGDAO, Chine, 27 janvier 2025 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a renforcé sa position dominante sur le marché mondial des téléviseurs, atteignant la deuxième position sur le plan des expéditions mondiales annuelles de téléviseurs pour une troisième année consécutive, un jalon sans précédent. Selon un nouveau rapport d'AVC Revo, Hisense a affiché un rendement exceptionnel en 2024, enregistrant une augmentation importante de ses expéditions, de 11,9 % par rapport à l'année précédente, avec une part des expéditions de 14,06 %. Les téléviseurs d'Hisense ont conservé la deuxième position sur le plan des expéditions mondiales de téléviseurs pendant trois années consécutives, de 2022 à 2024.

En 2024, Hisense a renforcé sa position sur le marché mondial des téléviseurs, représentant 14,06 % de la part des expéditions mondiales de téléviseurs. Profitant de la commandite de grands événements sportifs et de la forte demande du marché pour les téléviseurs grand écran, Hisense a atteint une part de 47 % du marché mondial des téléviseurs de 100 po et plus en 2024, se classant au premier rang mondial à ce chapitre.

La poursuite incessante des progrès technologiques d'Hisense est à l'origine de ce succès. Lors du salon CES 2025, l'entreprise a dévoilé des innovations révolutionnaires, notamment le téléviseur à DEL TriChroma de 116 po doté de la technologie d'affichage de gradation locale RVB et l'écran MicroLED de 136 po grand public pour les consommateurs, présentant une vision audacieuse de l'avenir du divertissement à domicile. Hisense améliore également l'expérience de visionnement du téléviseur pour atteindre de nouveaux sommets en matière de personnalisation et de commodité. Ces innovations offriront aux amateurs une expérience immersive dans le cadre de la Coupe du monde du Club de la FIFA 2025™. « Pour moi, les trois mots clés pour 2024 étaient passion, dévouement et innovation », a déclaré David Gold, vice-président d'Hisense International et président d'Hisense Americas. Ces trois mots clés nous ont permis d'obtenir d'excellents résultats tout au long de l'année. »

Qu'il s'agisse de stimuler l'innovation en matière d'écrans intelligents ultra-haute définition ou de créer une technologie d'IA transparente qui fonctionne en coulisses, de faire progresser les solutions écoénergétiques ou de favoriser des expériences de divertissement immersif, Hisense est déterminée à mettre au point une technologie qui vise à offrir une valeur réelle aux consommateurs et à améliorer la façon dont les gens vivent, créent des liens et profitent des moments les plus importants.

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de plus de 100 pouces. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

