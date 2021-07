Elle occupe actuellement le 27e rang du classement mondial féminin en arc à poulies et lors des Jeux paralympiques de Rio 2016, elle s'est classée dans le top 10 à deux reprises. Les Jeux de Tokyo sont ses troisièmes consécutifs en paratir à l'arc. Auparavant, elle concourrait en paratir et c'est dans ce sport qu'elle a fait ses débuts paralympiques en 2000 à Sydney. Elle s'est mise au tir à l'arc après les Jeux paralympiques de Beijing 2008.

« Ce sont mes sixièmes Jeux, et je suis toujours émue de défiler dans le stade en représentant mon pays. J'ai hâte d'aller finalement à Tokyo au mois d'août », dit-elle.

Elle prendra part à l'épreuve individuelle ouverte d'arc à poulies qui aura lieu à Tokyo les 27, 29 et 30 août.

« Avoir l'occasion de travailler avec Karen et d'autres remarquables athlètes en paratir à l'arc est très enrichissant. Les dernières années m'ont permis de devenir un meilleur entraîneur, de voir des athlètes atteindre leurs objectifs et d'être à leurs côtés pour les soutenir aux plus hauts niveaux de la compétition internationale. C'est une récompense en soi », indique Duncan Crawford, entraîneur en chef de l'équipe paralympique de Tir à l'arc Canada.

Déjà au programme des Jeux de Stoke Mandeville (l'ancêtre des Jeux actuels) en 1948 et de la première édition des Jeux paralympiques en 1960, le paratir à l'arc est l'un des sports paralympiques originaux. Deux épreuves sont présentées : une épreuve d'arc recourbé et une autre d'arc à poulies. Il y a une catégorie pour les athlètes en fauteuil roulant et une catégorie ouverte en fonction de la classification des athlètes. Le format et les règles de la compétition sont quasi identiques à ceux des Jeux olympiques.

« Je suis ravie de souhaiter la bienvenue à Karen pour une SIXIÈME fois dans l'équipe paralympique canadienne! C'est un remarquable accomplissement qui témoigne de son engagement, de son talent, de son travail acharné et de son dévouement. Je souhaite à Karen la meilleure des chances à Tokyo », dit Stephanie Dixon, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020.

ÉQUIPE DE PARATIR À L'ARC DES JEUX PARALYMPIQUES DE 2020 À TOKYO :

Karen Van Nest -- North Bay, Ont.

Les Jeux paralympiques de Tokyo se déroulent du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes et la couverture du Consortium médiatique canadien de diffusion paralympique, dont les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI, et Sportsnet ainsi que les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN, permettra aux Canadiens de suivre les compétitions des athlètes en direct d'un océan à l'autre.

CLIQUEZ ICI pour la liste des athlètes de l'équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien annoncera le reste de l'équipe officielle plus tard cet été.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

Tir à l'arc Canada : ArcheryCanada.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Nicole Watts, Gestionnaire, relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected] ou 613-462-2700; Zoe Meil, Coordonnatrice des communications et de la sécurité dans le sport, Tir à l'arc Canada, [email protected] ou 613-260-2113

Liens connexes

http://paralympic.ca/