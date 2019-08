La paracycliste Carla Shibley nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie de clôture des Jeux parapanaméricains de Lima 2019

Shibley et Lemiski ont remporté une médaille à chacune des trois épreuves auxquelles elles ont pris part, et il leur reste encore une dernière, qu'elles disputeront dimanche matin. Elles ont ouvert la compétition en cyclisme sur piste avec une médaille d'or en poursuite individuelle féminine en tandem qu'elles ont fait suivre d'une médaille d'argent au 1000 m contre la montre. Au premier jour de la compétition de cyclisme sur route, hier, elles sont montées sur le podium au contre la montre mixte en tandem, après avoir gagné une médaille de bronze en terminant derrière deux duos masculins. Elles tenteront d'obtenir leur quatrième podium en quatre participations lorsqu'elles disputeront l'épreuve de course sur route demain, à partir de 8 h, heure locale.

« Félicitations à Carla pour sa sélection à titre de porte-drapeau de la cérémonie de clôture; c'est un honneur pleinement mérité après des Jeux exceptionnels! », a déclaré Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne à Lima 2019. « Carla et sa pilote Meghan ont réalisé des performances incroyables, ici, à Lima, et je sais qu'elles ont travaillé d'arrache-pied afin d'y parvenir. C'était formidable de les voir concourir à un niveau aussi élevé, et je leur souhaite le meilleur pour leur dernière course. Je suis impatiente de voir Carla porter le drapeau du Canada! »

Shibley, qui a une déficience visuelle, fait partie du programme NexGen de Cyclisme Canada. Elle s'est également essayée au goalball avant d'arrêter son choix sur le paracyclisme, il y a environ cinq ans. C'est une première participation aux Jeux parapanaméricains pour Shibley, 28 ans et Lemiski, 38 ans. Elles forment une équipe depuis septembre dernier, et avec leurs trois médailles, elles ont contribué à l'impressionnante récolte de 10 médailles réalisée par l'équipe canadienne de paracyclisme à Lima, à ce jour.

« Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est un véritable honneur, et je suis heureuse de partager cette expérience avec ma pilote parce que je ne serais pas ici sans elle », indique Shibley. « Mes premiers Jeux m'ont permis de vivre la meilleure expérience possible jusqu'ici, et je n'aurais pu demander mieux. »

« C'est un immense honneur; c'est complètement inattendu et j'ai des frissons rien qu'en y pensant », ajoute Lemiski. « C'est fantastique d'être ici, et le soutien que nous avons reçu est extraordinaire. Je remercie Cyclisme Canada de nous avoir envoyées aux Jeux et le CPC, de son soutien. Je remercie également Carla, qui m'a fait découvrir ce sport formidable. Notre cheminement a été à la fois merveilleux et intéressant. »

La cérémonie de clôture se déroulera le dimanche 1er septembre à 19 h, heure de Lima (20 h HE). Appuyée par Lemiski, Shibley y portera l'unifolié. La cérémonie sera diffusée en direct sur la page Facebook du CPC, CBC Gem, le service de diffusion continue en direct, cbcsports.ca, l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android, ainsi que l'application Radio-Canada Sports et le site radio-canada.ca/sports .

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 ont commencé le 23 août et se concluront le 1er septembre. Le Canada a concouru dans 13 sports aux Jeux et a amassé une récolte de 50 médailles, alors qu'il lui reste encore quelques épreuves à disputer dans certains sports.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, Attachée de presse, Paracyclisme, nwatts@paralympic.ca, Whatsapp : 1-613-462-2700, Cellulaire (Lima) : +51 920 342 739

Related Links

http://paralympic.ca/