Alors que nous arrivons à la fin de la deuxième année de la pandémie, nous ne devons pas oublier que, malheureusement, cette dernière n'est pas terminée. Cet automne, des gouvernements provinciaux et territoriaux ont présenté des plans de déconfinement et ont commencé à lever les restrictions de santé publique. C'est un cycle que nous connaissons trop bien : lever les restrictions prématurément et présenter des plans de déconfinement ambitieux, uniquement pour assister à une augmentation du nombre de cas, à une intensification de la pression sur les systèmes de santé et au rétablissement de mesures plus strictes. Parallèlement, environ seulement 43 pour cent de la population mondiale est pleinement vaccinée, ce qui permet au virus de se propager et de muter. L'émergence d'un nouveau variant préoccupant nous rappelle brutalement que nous devons contribuer, en tant que pays prospère, à l'assurance d'une équité vaccinale mondiale. Aucun d'entre nous n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous.

Nous devons rester vigilants. De très nombreux Canadiens et Canadiennes font des sacrifices et prennent les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du virus et protéger leurs proches et leurs communautés - se faisant vacciner et respectant les directives de santé publique. Je vous remercie de travailler avec nous, vos médecins, pour aider à assurer la sécurité de tous.

Ce fut une année particulièrement difficile pour celles et ceux qui, par leur travail, protègent la population canadienne. Non seulement la pandémie a aggravé la pression sur des systèmes de santé qui manquaient déjà de ressources, mais la polarisation croissante au sujet de la vaccination a de graves répercussions sur les travailleurs de la santé. Des manifestations devant des hôpitaux et des établissements de soins, aux propos virulents tenus en ligne, une minorité d'individus pense avoir le droit de proférer des menaces, de créer un climat de peur et, dans certains cas extrêmes, d'obliger des travailleurs de la santé à jeter l'éponge. Nous avons été soulagés de voir que le gouvernement fédéral a réagi rapidement, présentant le projet de loi C-3, qui rendra illégales l'intimidation et l'entrave à l'accès des travailleurs de la santé et des patients qui veulent se faire soigner. Ce projet de loi est actuellement en deuxième lecture. J'espère qu'il sera adopté rapidement pour que les travailleurs de la santé puissent de nouveau faire leur travail en toute sécurité, au service des patients et des collectivités.

Alors que l'année 2021 tire à sa fin, j'ai bon espoir que l'année prochaine nous rapprochera un petit peu plus de ligne d'arrivée de cette pandémie. Personne ne veut une cinquième vague, et tout le monde a un rôle à jouer pour l'éviter. Pour cela, il faudra que nous continuions à travailler ensemble.

Mes souhaits pour ce temps des Fêtes sont simples : continuez à porter le masque et à pratiquer la distanciation physique, faites-vous vacciner, recevez une troisième dose quand elle sera disponible, faites vacciner vos enfants et, je vous en prie, dites merci à tous les travailleurs de la santé que vous croisez. Ils ont besoin de votre appui plus que jamais, et ils le méritent amplement.

