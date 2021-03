Les personnes de ces groupes d'âge sont plus nombreuses à souhaiter commencer à protéger leur avenir financier. Cependant, une proportion étonnante d'entre elles affirment que la pandémie a rendu l'épargne plus difficile en raison de la perte de revenu - 74 % pour la génération Z et 60 % pour la génération Y.

Les pertes d'emplois et les fermetures d'entreprises touchent directement de nombreux jeunes depuis le début de la pandémie. Et ceux qui n'ont pas été touchés directement craignent toujours de subir une perte de revenu. Avec l'incertitude que nous vivons, il n'a jamais été aussi difficile pour les Canadiens de bâtir un avenir financier durable que maintenant.

Cependant, bien que 81 % des personnes de la génération Z et 76 % des personnes de la génération Y affirment que la pandémie les a incitées à se soucier davantage de leur sécurité financière, cet effet se fait moins sentir chez les personnes de la génération X (âgées de 40 à 55 ans) et les baby-boomers (âgées de 56 ans et plus). Ils sont seulement 61 % et 55 % respectivement à vouloir se concentrer sur leur avenir financier en raison de la pandémie.

« En règle générale, les générations âgées sont plus enclines à vouloir épargner pour l'avenir, explique Oricia Smith, présidente, Placements mondiaux Sun Life et vice-présidente principale, Solutions placements, Sun Life Canada. La pandémie entraîne un changement des priorités. L'incertitude provoquée par la COVID-19 a souligné l'importance de se préparer aux imprévus. C'est encourageant de voir les jeunes générations se fixer des objectifs réalisables, planifier l'avenir et placer ne serait-ce qu'une petite somme d'argent. Elles seront gagnantes à long terme. »

Les placements durables et la sécurité financière durable sont des éléments clés de la stratégie de la Sun Life en matière de durabilité. Et planifier l'avenir en fait partie. Travailler avec un conseiller aide à mieux comprendre une multitude de choses : d'où proviendra l'argent, comment adapter ses finances selon les périodes de la vie, comment établir un plan solide pour maximiser ses économies en prévision de la retraite et comment se protéger des imprévus.

« Un pourcentage élevé de jeunes disent s'intéresser à la sécurité financière, donc il n'y a pas de meilleur moment pour consulter un conseiller fiable, affirme Sadiq S. Adatia, premier directeur des placements, Gestion d'actifs PMSL inc. Un professionnel peut les aider à établir une stratégie adaptée à leur situation. Par exemple, une stratégie axée sur le degré de risque ou sur une date d'échéance est une excellente option pour ceux qui souhaitent avoir un portefeuille bien diversifié dans une perspective à long terme, précise M. Adatia. Quand vous êtes dans une situation financière incertaine, parler à un professionnel peut vous aider à comprendre les options d'épargne à votre disposition tout en vous assurant que vous êtes protégé. »

À propos du sondage

L'analyse se fonde sur les résultats d'un sondage mené par Ipsos entre le 21 et le 25 janvier 2021. Un échantillon de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus a été tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos. Les données recueillies auprès des Canadiens ont été pondérées pour que l'échantillon soit représentatif de la population canadienne réelle selon la région, l'âge et le sexe. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, si tous les Canadiens d'âge adulte avaient répondu au sondage, on évalue que sa précision oscillerait entre +/- 3,5 % à un niveau de confiance de 95 %. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les changements de méthodologie, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

À PROPOS DE LA SUN LIFE

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

T. 438-341-3884

[email protected]

SOURCE Financière Sun Life Canada

Liens connexes

http://www.sunlife.com