MARKHAM, le 28 juin 2023 /CNW/ - Alors que sa présence dans le monde du hockey continue d'évoluer, Hyundai Canada est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une entente de partenariat avec Connor Bedard, une vedette montante du hockey et le meilleur espoir consensuel du repêchage Upper Deck 2023 de la LNH. Bedard représentera Hyundai Canada par le biais d'apparitions publiques, de publications sur les réseaux sociaux, de publicités et plus encore.

Connor Bedard, athlète de Hyundai Canada (Groupe CNW/Hyundai Auto Canada Corp.)

L'engagement de Hyundai envers les initiatives liées au hockey a commencé il y a plus de dix ans avec Hyundai Hockey Helpers. En 2022, Hyundai Canada a porté son investissement dans le hockey au plus haut niveau en devenant le partenaire officiel de l'Association des joueurs de la Ligne nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada grâce à un accord sur plusieurs années, qui est également le plus grand partenariat de l'entreprise depuis sa création il y a 40 ans.

L'entente avec Connor Bedard marque une autre étape importante liée au hockey pour Hyundai Canada, alors que Bedard est lui-même récemment entré dans l'histoire du hockey. Plus tôt ce mois-ci, Bedard a remporté les prix du meilleur espoir, du meilleur buteur et du joueur de l'année David Branch de la LCH. C'est la première fois qu'un joueur remporte ces trois distinctions depuis que le prix du meilleur buteur a été introduit en 1994. Aux NHL Awards™, Bedard a également été nommé récipiendaire du prix d'excellence E.J. McGuire.

« Nous avons poussé notre implication dans le hockey à un niveau supérieur avec le partenariat de la LNH et de l'AJLNH l'an dernier. S'entendre avec l'une des jeunes étoiles les plus prometteuses du hockey est à la fois un honneur et une nouvelle étape qui nous apparaissait tout à fait naturelle », a déclaré Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Auto Canada. « Au nom de Hyundai Auto Canada, de nos clients et de nos concessionnaires, nous accueillons chaleureusement Connor dans la famille Hyundai, qui est déjà une source d'inspiration pour tant de personnes et qui inspirera la prochaine génération d'amateurs de hockey. »

« Je suis ravi de m'associer à Hyundai Canada. C'est un groupe qui partage clairement mon amour du hockey et mon engagement à célébrer le meilleur du sport à tous les niveaux à travers le Canada », a déclaré Bedard. « J'ai hâte de travailler avec l'équipe. »

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada au cours des cinq dernières années par le Great Place to Work® Institute. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et de ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

