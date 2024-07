OTTAWA, ON, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a rendu publique la première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts - une stratégie qui vise à aider les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie, à créer de bons emplois et à saisir les possibilités économiques offertes par l'économie à faibles émissions de carbone, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre néfastes.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts (SCBV) permettra d'améliorer l'efficacité énergétique des habitations et autres bâtiments au Canada, en mettant l'accent sur l'accessibilité financière et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les émissions de gaz à effet de serre associées au chauffage et à la climatisation font en sorte que les bâtiments représentent le troisième secteur rejetant le plus d'émissions au Canada (après le secteur pétrolier et gazier et celui des transports). Il s'agit d'un secteur difficile à décarboner car, pour y parvenir, il doit y avoir une collaboration entre le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. Nous devons prendre des mesures pour rénover et moderniser les 16 millions d'habitations et le demi-million d'autres bâtiments qui existent aujourd'hui au Canada, dont la plupart seront encore là en 2050. Les nouvelles constructions doivent être plus efficaces sur le plan énergétique dès le départ, d'autant plus que le Canada vise à construire rapidement davantage d'habitations pour résoudre la crise du logement et faire baisser les coûts du secteur résidentiel dans l'ensemble du pays.

La SCBV vise à :

accélérer la modernisation des bâtiments existants;

veiller à ce que nous construisions dès le départ des bâtiments efficaces sur le plan énergétique, résistants aux changements climatiques et abordables;

saisir les possibilités économiques associées aux matériaux et aux technologies de construction plus efficaces et à faibles émissions de carbone.

Pour ce faire, la Stratégie aide les Canadiens à installer des thermopompes et à économiser sur leurs factures d'énergie grâce à des programmes destinés aux ménages à revenu faible ou médian, comme le nouveau Programme canadien pour des logements abordables plus verts et le programme pour la Conversion abordable du mazout à la thermopompe. Elle comprend un engagement à supprimer progressivement le chauffage au mazout dans les nouvelles constructions au cours des prochaines années ainsi qu'un plan visant à promouvoir les matériaux de construction faibles en carbone et à stimuler la création d'emplois, et elle garantit que l'efficacité énergétique est prise en compte dans les décisions du gouvernement fédéral relatives au financement du logement.

La SCBV représente une avancée significative pour l'accessibilité financière et la lutte contre les changements climatiques. Elle fournit un cadre global qui aidera le Canada à atteindre ses objectifs en matière de climat, à rendre la vie plus abordable et à veiller à ce que le coût de la construction d'habitations n'augmente pas en pleine crise du logement.

Les éléments centraux de la SCBV sont les suivants :

1. Où nous vivons - bâtiments résidentiels



2. Où nous travaillons, étudions et nous divertissons - bâtiments commerciaux et institutionnels



Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI) , administré par Infrastructures Canada, est un programme de 1,5 milliard de dollars qui soutient les rénovations, les réparations ou les mises à niveau écologiques et accessibles des bâtiments communautaires publics existants et la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui desservent des collectivités mal desservies et ayant des besoins élevés, partout au Canada . Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, la bibliothèque centrale de Vancouver a reçu des fonds pour remplacer les systèmes de refroidissement actuels par de nouvelles thermopompes et de l'équipement de récupération d'énergie afin de réduire les coûts d'exploitation et les émissions.





, administré par Infrastructures Canada, est un programme de 1,5 milliard de dollars qui soutient les rénovations, les réparations ou les mises à niveau écologiques et accessibles des bâtiments communautaires publics existants et la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui desservent des collectivités mal desservies et ayant des besoins élevés, partout au . Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, la bibliothèque centrale de a reçu des fonds pour remplacer les systèmes de refroidissement actuels par de nouvelles thermopompes et de l'équipement de récupération d'énergie afin de réduire les coûts d'exploitation et les émissions. L' Initiative de rénovations énergétiques de bâtiments de la Banque de l'infrastructure du Canada ( BIC ) aide à financer les coûts en immobilisation des rénovations d'immeubles commerciaux, industriels et multirésidentiels appartenant à des intérêts publics et privés, à l'aide des économies d'énergie, des gains d'efficacité et des économies de coûts d'exploitation pour le remboursement. La BIC collabore avec les propriétaires immobiliers des secteurs privé et public et d'autres acteurs du marché pour moderniser et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants en aidant à financer les coûts en capital des rénovations et à réduire les obstacles à l'investissement.





aide à financer les coûts en immobilisation des rénovations d'immeubles commerciaux, industriels et multirésidentiels appartenant à des intérêts publics et privés, à l'aide des économies d'énergie, des gains d'efficacité et des économies de coûts d'exploitation pour le remboursement. La collabore avec les propriétaires immobiliers des secteurs privé et public et d'autres acteurs du marché pour moderniser et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants en aidant à financer les coûts en capital des rénovations et à réduire les obstacles à l'investissement. Le Fonds municipal vert (FMV) , administré par la Fédération canadienne des municipalités , conjugue le financement et le renforcement des capacités pour produire des retombées environnementales, économiques et sociales claires dans les municipalités canadiennes. Le FMV est un programme de 1,65 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et a modernisé 2 000 bâtiments de plus grande taille à ce jour.





, administré par la , conjugue le financement et le renforcement des capacités pour produire des retombées environnementales, économiques et sociales claires dans les municipalités canadiennes. Le FMV est un programme de 1,65 milliard de dollars financé par le gouvernement du et a modernisé 2 000 bâtiments de plus grande taille à ce jour. L' Initiative d'accélérateur de rénovations majeures offre du financement aux organismes (c.-à-d. les « accélérateurs de modernisation ») qui aident les propriétaires de bâtiments à réaliser des rénovations en profondeur dans les secteurs commercial, institutionnel et intermédiaire, ou les bâtiments multirésidentiels de grande hauteur au Canada , et favoriser la transition du marché dans les régions du Canada . Les rénovations, en particulier les rénovations en profondeur, qui modifient la consommation d'énergie d'un bâtiment, sont des projets complexes qui comportent de nombreuses parties mobiles, allant du prédéveloppement à la mise en œuvre du projet, en passant par le financement, et qui impliquent de nombreux intervenants. Cette complexité crée des obstacles aux projets de rénovation en profondeur partout au Canada , mais des organisations émergent partout au pays pour relever ces défis, et le gouvernement du Canada les appuie.





offre du financement aux organismes (c.-à-d. les « accélérateurs de modernisation ») qui aident les propriétaires de bâtiments à réaliser des rénovations en profondeur dans les secteurs commercial, institutionnel et intermédiaire, ou les bâtiments multirésidentiels de grande hauteur au , et favoriser la transition du marché dans les régions du . Les rénovations, en particulier les rénovations en profondeur, qui modifient la consommation d'énergie d'un bâtiment, sont des projets complexes qui comportent de nombreuses parties mobiles, allant du prédéveloppement à la mise en œuvre du projet, en passant par le financement, et qui impliquent de nombreux intervenants. Cette complexité crée des obstacles aux projets de rénovation en profondeur partout au , mais des organisations émergent partout au pays pour relever ces défis, et le gouvernement du les appuie. La plateforme ENERGY STAR Portfolio Manager, administrée par Ressources naturelles Canada , établit une norme de l'industrie pour l'analyse comparative et la comparaison du rendement énergétique dans les bâtiments commerciaux, institutionnels et multirésidentiels, aidant ainsi les propriétaires et les exploitants à suivre et à améliorer l'efficacité énergétique dans l'ensemble de leur portefeuille de propriétés. À ce jour, plus de 42 000 bâtiments canadiens sont inscrits dans l'outil, ce qui équivaut au tiers de la superficie des bâtiments commerciaux et institutionnels au Canada .

3. Où nous nous dirigeons - bâtiments du gouvernement fédéral



La Stratégie pour un gouvernement vert (SGV) vise à réduire les répercussions environnementales associées aux activités du gouvernement du Canada pour aider les contribuables à économiser de l'argent, y compris à réduire les émissions de GES provenant des activités immobilières et des nouveaux projets de construction du gouvernement, à améliorer la résilience climatique des biens, des services et des activités du gouvernement fédéral, à soutenir les marchés de la chaîne d'approvisionnement verte et à aider le Canada à respecter ses engagements de carboneutralité pour 2050.



La SGV décrit l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité dans les activités immobilières fédérales. La SGV s'engage à ce que les nouveaux bâtiments fédéraux soient carboneutres (à moins qu'une analyse du coût du cycle de vie des GES indique que la construction est prête à devenir carboneutre), à avoir une évaluation des risques liés aux changements climatiques et à intégrer des mesures d'adaptation pour réduire les risques importants; et à ce que les rénovations majeures des bâtiments fassent l'objet d'une analyse du coût du cycle de vie de la réduction des GES afin de déterminer les économies de GES optimales, ainsi que d'une évaluation des risques et des mesures de réduction des risques liés aux changements climatiques.





pour aider les contribuables à économiser de l'argent, y compris à réduire les émissions de GES provenant des activités immobilières et des nouveaux projets de construction du gouvernement, à améliorer la résilience climatique des biens, des services et des activités du gouvernement fédéral, à soutenir les marchés de la chaîne d'approvisionnement verte et à aider le à respecter ses engagements de carboneutralité pour 2050. La SGV décrit l'engagement du gouvernement du à atteindre la carboneutralité dans les activités immobilières fédérales. La SGV s'engage à ce que les nouveaux bâtiments fédéraux soient carboneutres (à moins qu'une analyse du coût du cycle de vie des GES indique que la construction est prête à devenir carboneutre), à avoir une évaluation des risques liés aux changements climatiques et à intégrer des mesures d'adaptation pour réduire les risques importants; et à ce que les rénovations majeures des bâtiments fassent l'objet d'une analyse du coût du cycle de vie de la réduction des GES afin de déterminer les économies de GES optimales, ainsi que d'une évaluation des risques et des mesures de réduction des risques liés aux changements climatiques. Le gouvernement du Canada a récemment annoncé que les sociétés d'État devraient désormais harmoniser leurs processus avec la Stratégie pour un gouvernement vert ou adopter un ensemble équivalent d'engagements dans chaque secteur important de leurs activités, y compris l'engagement à zéro émission d'ici 2050 et la résilience aux changements climatiques.





a récemment annoncé que les ou adopter un ensemble équivalent d'engagements dans chaque secteur important de leurs activités, y compris l'engagement à zéro émission d'ici la résilience aux changements climatiques. Le Fonds pour un gouvernement vert fournit un financement de projet aux ministères et organismes du gouvernement fédéral afin de réduire les émissions de GES dans le cadre de leurs activités. Le financement provient des ministères et organismes qui génèrent plus d'une kilotonne d'émissions de GES par an du fait de leurs déplacements aériens et des ministères qui se situent en dessous de ce seuil et qui contribuent volontairement.





fournit un financement de projet aux ministères et organismes du gouvernement fédéral afin de réduire les émissions de GES dans le cadre de leurs activités. Le financement provient des ministères et organismes qui génèrent plus d'une kilotonne d'émissions de GES par an du fait de leurs déplacements aériens et des ministères qui se situent en dessous de ce seuil et qui contribuent volontairement. Le gouvernement du Canada met en œuvre l'approche stratégique « Achat de produits propres » qui tire parti de l'approvisionnement et de l'investissement fédéraux pour promouvoir l'utilisation de matériaux de construction et de conceptions à faibles émissions de carbone ou à émissions nettes nulles en tenant compte du carbone intrinsèque ou du carbone associé à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. La mise en œuvre se fera par l'intermédiaire d'engagements visant 1) à réduire les émissions de carbone intrinsèques dans l'approvisionnement en infrastructure du gouvernement du Canada (par l'intermédiaire de la Stratégie pour un gouvernement vert), 2) à réduire les émissions de carbone intrinsèque dans les investissements fédéraux dans les actifs d'infrastructures publiques, 3) à soutenir la transformation du secteur des bâtiments et des infrastructures en général par la divulgation, des lignes directrices et des projets de démonstration (par l'intermédiaire de la plateforme pour la décarbonisation à grande échelle du secteur de la construction) et 4) à mettre en œuvre des mesures complémentaires pour décarboner l'industrie par la recherche, le développement, la démonstration et le déploiement. Les investissements qui réduisent le carbone intrinsèque dans les projets de construction aident à créer un marché pour les matériaux de construction, les conceptions et les technologies à faibles émissions de carbone, ce qui fait baisser leurs coûts et les rend plus accessibles.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à aller de l'avant de manière dynamique avec une approche globale pour améliorer l'efficacité énergétique, permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de réduire leurs factures d'énergie, créer de bons emplois dans les collectivités partout au pays et réduire émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments. Il s'agit d'un élément important de l'engagement du gouvernement fédéral à garantir l'abordabilité, la prospérité économique et la durabilité de l'environnement, maintenant et pour l'avenir.

Citations

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour les Canadiennes et les Canadiens. En cette période où nous sommes confrontés à des défis liés à l'abordabilité et aux changements climatiques, ce plan répond aux besoins actuels de la population et fournit les mesures dont elle a besoin, au rythme et à l'échelle demandés. La toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à faire économiser de l'argent aux Canadiennes et aux Canadiens, à créer des emplois et à saisir les possibilités économiques qu'offre une économie propre et durable. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, gouvernement du Canada

« Alors que nous travaillons pour mettre fin à la crise du logement au Canada, nous devons veiller à la durabilité des bâtiments neufs et existants, en les rendant plus écoénergétiques et plus résistants aux répercussions du changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer ce plan qui aidera grandement à atteindre ces objectifs dans tout le pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Canada

« La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à construire davantage de maisons et de bâtiments écoénergétiques et abordables. Diminuer le gaspillage d'énergie provenant du chauffage et de la climatisation de nos édifices est une solution gagnante qui permet de réduire à la fois les factures d'énergie et la pollution nocive qui pénètre dans l'atmosphère. Au Canada, la tendance semble déjà s'inverser en ce qui concerne l'adoption de thermopompes par les ménages et de solutions en matière d'énergie propre pour les grands bâtiments commerciaux et industriels. C'est en collaborant étroitement avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, les entreprises et les citoyens que nous pourrons maintenir ce progrès au cours des prochaines années et réduire considérablement les émissions provenant du secteur des bâtiments. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement prend des mesures ambitieuses pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 grâce à la Stratégie pour un gouvernement vert. En adoptant une stratégie d'achat de produits propres et en l'appliquant à un portefeuille immobilier comptant plus de 34 000 bâtiments à l'échelle du pays, nous maximisons l'efficacité énergétique et réduisons au minimum les impacts environnementaux des matériaux de construction et de la conception. Par ces efforts, nous sommes au premier plan de la lutte contre les changements climatiques. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada et ministre responsable du Centre pour un gouvernement vert

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, totalisant 903,5 millions de dollars, est financée dans le cadre du budget 2024 et est mentionnée dans le document Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Elle complète la Stratégie nationale d'adaptation du Canada , qui établit un cadre pour réduire le risque de catastrophes liées au climat, améliorer les résultats en matière de santé, protéger la nature et la biodiversité, bâtir et maintenir une infrastructure résiliente au climat et soutenir une économie et des travailleurs solides. Des initiatives fédérales nouvelles et en cours commencent déjà à mettre en pratique la vision de la stratégie.

est mentionnée dans le document Résoudre la crise du logement : Plan du sur le logement. Elle complète la Stratégie nationale d'adaptation du , qui établit un cadre pour réduire le risque de catastrophes liées au climat, améliorer les résultats en matière de santé, protéger la nature et la biodiversité, bâtir et maintenir une infrastructure résiliente au climat et soutenir une économie et des travailleurs solides. Des initiatives fédérales nouvelles et en cours commencent déjà à mettre en pratique la vision de la stratégie. Le secteur des bâtiments occupe la troisième place parmi les plus grands émetteurs de GES au Canada . La quasi-totalité des émissions des bâtiments, c'est-à-dire plus de 96 %, provient de l'équipement de chauffage des locaux et de l'eau. Des changements importants visant à améliorer la situation sont en cours dans le secteur des bâtiments. Ces changements pourraient créer des centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens et les Canadiennes à réduire leurs factures d'énergie.

. La quasi-totalité des émissions des bâtiments, c'est-à-dire plus de 96 %, provient de l'équipement de chauffage des locaux et de l'eau. Des changements importants visant à améliorer la situation sont en cours dans le secteur des bâtiments. Ces changements pourraient créer des centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens et les Canadiennes à réduire leurs factures d'énergie. La modernisation des bâtiments existants, la construction de bâtiments écologiques dès le départ et le recours à des solutions de rechange à l'équipement de chauffage alimenté par des combustibles fossiles, comme les thermopompes électriques, permettront au Canada de respecter ses engagements à l'égard de la carboneutralité d'ici 2050. Il est également nécessaire de construire des bâtiments plus solides afin que les collectivités soient mieux outillées pour résister aux effets des changements climatiques.

de respecter ses engagements à l'égard de la carboneutralité d'ici 2050. Il est également nécessaire de construire des bâtiments plus solides afin que les collectivités soient mieux outillées pour résister aux effets des changements climatiques. Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada , réduire les factures d'énergie et accroître l'offre de logements écoénergétiques et résilients au Canada , il faut accélérer la modernisation d'environ 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies.

, réduire les factures d'énergie et accroître l'offre de logements écoénergétiques et résilients au , il faut accélérer la modernisation d'environ 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies. Le Conseil du bâtiment durable du Canada estime que des mesures ambitieuses en matière de bâtiments pourraient créer jusqu'à 1,5 million d'emplois et injecter 150 milliards de dollars dans l'économie canadienne d'ici 2030.

du bâtiment durable du estime que des mesures ambitieuses en matière de bâtiments pourraient créer jusqu'à 1,5 million d'emplois et injecter 150 milliards de dollars dans l'économie canadienne d'ici 2030. Les ménages canadiens dépensent en moyenne 2 200 $ par année pour l'énergie d'usage domestique, et ces coûts sont beaucoup plus élevés dans les maisons chauffées au mazout et dans les vieilles maisons mal isolées ou ayant un mauvais système de ventilation et de chauffage/refroidissement.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est un engagement pris dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030, une approche sectorielle qui permettra au Canada de respecter sa cible climatique visant à réduire ses émissions d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et à jeter les bases nécessaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

de respecter sa cible climatique visant à réduire ses émissions d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à jeter les bases nécessaires pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. En date du 8 juin 2024, les rénovations réalisées dans le cadre de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes permettent à elles seules d'éliminer plus de 306 540 tonnes métriques d'émissions de GES, ce qui équivaut à retirer de la circulation environ 94 000 véhicules alimentés par des combustibles fossiles.

Renseignements connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

DOCUMENT D'INFORMATION

Initiatives de financement annoncées dans le cadre de la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts

Les bâtiments sont le troisième plus important émetteur d'émissions de gaz à effet de serre au Canada, avec plus de 96 % des émissions provenant du chauffage des locaux et de la climatisation. Dans le secteur du bâtiment, des changements importants sont en cours et pourraient créer des centaines de milliers d'emplois durables, améliorer l'abordabilité de l'énergie pour les Canadiens et mieux outiller nos collectivités pour qu'elles puissent résister aux effets des changements climatiques.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts (SCBV) est mise en œuvre en cette période cruciale de renouveau du secteur du bâtiment et énonce la vision du gouvernement et les prochaines étapes pour des maisons et des bâtiments plus verts, plus écoénergétiques et abordables. La Stratégie décrit les mesures que prend le gouvernement pour réduire les factures d'énergie mensuelles, aider les Canadiens à réduire leurs émissions de carbone et veiller à ce que les maisons et les lieux de travail des Canadiens soient protégés contre les effets de plus en plus nocifs des changements climatiques. À tout cela s'ajoute à la création d'emplois durables et bien rémunérés.

De nombreuses initiatives sont déjà en cours pour appuyer les objectifs de la SCBV, y compris certains des projets suivants financés par le gouvernement fédéral et annoncés par la même occasion :

Fonds d'accélération des codes (FAC)

2 980 000 $ à la Ville de Vancouver pour encourager l'adoption et la mise en œuvre du premier règlement canadien sur le carbone intrinsèque et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments existants;

pour encourager l'adoption et la mise en œuvre du premier règlement canadien sur le carbone intrinsèque et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments existants; 1 038 110 $ à la Small Housing BC Society pour renforcer les capacités de l'industrie de l'habitation à faible densité;

1 625 571 $ à PASSIVE HOUSE CANADA pour renforcer la capacité du secteur manufacturier canadien et lui permettre d'offrir des fenêtres et des systèmes de ventilation à haut rendement;

pour renforcer la capacité du secteur manufacturier canadien et lui permettre d'offrir des fenêtres et des systèmes de ventilation à haut rendement; 2 517 260 $ à l'Alliance of Canadian Building Officials' Associations pour élaborer une plateforme technologique en ligne donnant accès à des outils, à du matériel de formation et à de l'expertise sur les versions actuelles et futures des codes de l'énergie et du bâtiment à haut rendement;

199 100 $ à la municipalité de Whistler pour accélérer l'adoption et la mise en œuvre des paliers de rendement énergétique les plus élevés possibles pour les codes modèles nationaux de l'énergie à Whistler;

2 513 010 $ à l'Association canadienne des constructeurs d'habitations pour soutenir la préparation du marché en vue de la mise en œuvre des paliers les plus élevés possibles du Code national du bâtiment (CNB) et de la conformité à ceux-ci;

120 000 $ à l'Association canadienne des constructeurs d'habitations de la C.-B. pour appuyer la transition et la mise en œuvre des engagements pris dans la feuille de route CleanBC de la Colombie-Britannique jusqu'à 2030 grâce à l'éducation et à la formation;

309 427 $ à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) pour soutenir la préparation du marché en vue de l'adoption de codes ambitieux à l'UBC.

Initiative d'accélérateur de rénovations majeures (IARM)

13 607 850 $ au Zero Emissions Innovation Centre (ZEIC) pour aider les propriétaires d'immeubles à améliorer la reproductibilité et à accroître la vitesse et l'ampleur des projets de rénovations majeures en Colombie-Britannique;

Objectif maisons et communautés nette zéro (OMCNZ)

550 000 $ à Eta Energy Solutions pour concevoir et construire une maison préfabriquée dans le cadre d'une validation de principe visant à évaluer l'abordabilité et d'autres impacts;

586 040 $ à la First Nations Energy and Mining Council pour former des « champions de l'énergie » afin d'aider les communautés des Premières Nations à mettre au point des plans énergétiques communautaires;

77 250 $ à la Bande indienne de Musqueam pour mettre en valeur les avantages de l'intégration de ressources énergétiques distribuées (RED) réalisée dans deux maisons de la réserve de la Première Nation de Musqueam et faire connaître les technologies écoénergétiques;

585 527 $ à Sustainable Buildings Canada (SBC) pour faciliter l'adoption à l'échelle du Canada du CNB 2020 et du CMNÉB 2020, ainsi que des paliers pratiques les plus élevés, par la réalisation d'une série de charrettes de conception intégrée au moyen d'une plateforme virtuelle;

du CNB du CMNÉB 2020, ainsi que des paliers pratiques les plus élevés, par la réalisation d'une série de charrettes de conception intégrée au moyen d'une plateforme virtuelle; 431 080 $ à Ecotrust Canada pour faciliter la transition vers la carboneutralité dans les collectivités rurales mal desservies de la côte de la Colombie-Britannique;

116 250 $ à Barkley Project Group pour évaluer et mettre à l'essai des solutions de rechange à l'étiquetage énergétique des maisons ÉnerGuide qui pourraient mieux habiliter les communautés autochtones à entreprendre des rénovations éconergétiques majeures;

107 410 $ à la Première Nation de Douglas (Xa'xtsa) pour effectuer des évaluations selon le système ÉnerGuide de 26 maisons dans la communauté de la Première Nation de Douglas (Xa'xtsa), examiner leur consommation énergétique et créer une voie à suivre pour des améliorations éconergétiques et l'adoption du Code progressif pour l'énergie de la C.-B..

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, [email protected]