THUNDER BAY, ON, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts (SCBV) présente la vision et les prochaines étapes du gouvernement du Canada pour améliorer l'efficacité énergétique des maisons et des bâtiments du pays, ce qui permettra de réduire les factures d'énergie des Canadiens et de soutenir de bons emplois d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé la nouvelle Stratégie canadienne pour les bâtiments verts.

Dans le cadre de la SCBV, le gouvernement du Canada a introduit le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV), un programme de 800 millions de dollars qui aidera les Canadiens à revenu faible et à revenu médian, y compris les locataires, à rénover leurs habitations pour réduire leurs factures d'énergie et ainsi réduire la pollution. Ce nouveau programme remplacera la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes (SCMV) par un soutien plus complet à la réalisation de rénovations, sans frais pour les ménages participants. En utilisant un modèle d'« installation directe », dans lequel les rénovations sont gérées et réalisées par des tiers, ce programme pourrait fournir aux ménages participants une aide jusqu'à quatre fois supérieure à celle de l'ancien programme de subventions. Les rénovations recommandées seront déterminées par des professionnels expérimentés en matière d'efficacité énergétique, ce qui permettra à chaque ménage participant de recevoir ce dont il a besoin pour rendre sa maison plus abordable et confortable.

Le PCLAV s'appuie sur les progrès réalisés à ce jour grâce à la SCMV, qui a déjà aidé 240 000 propriétaires à installer des thermopompes, des fenêtres et des portes, ainsi que l'ajout d'une isolation, grâce à une subvention moyenne de 4 400 $ par ménage. Un ménage qui participe à la SCMV économisera en moyenne chaque année près de 400 $ sur ses factures d'énergie et réduira ses émissions de 1,18 tonne de CO 2 . Au cours des deux prochaines années, la SCMV continuera à aider des centaines de milliers d'autres participants à réaliser des projets de rénovation qui réduiront encore davantage les émissions et la consommation d'énergie.

Outre le PCLAV, le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et le Prêt canadien pour des maisons plus vertes continueront d'aider les Canadiens à réduire leurs coûts pour l'énergie d'usage domestique et à passer à des thermopompes électriques. À ce jour, le gouvernement fédéral a attribué un financement pour l'installation de près de 160 000 thermopompes. L'incidence de cet élan est particulièrement importante pour les ménages qui se chauffent entièrement au mazout, car ils pourraient économiser de 1 500 à 4 500 $ par an sur leurs factures d'énergie en passant à une thermopompe électrique adaptée aux climats froids.

Le gouvernement du Canada s'est également engagé à mettre en place un cadre réglementaire pour éliminer progressivement l'installation de systèmes de chauffage au mazout coûteux et polluants dans les nouvelles constructions, et ce, dès 2028. Cette élimination progressive comprendrait les exclusions nécessaires pour les régions qui n'ont pas un accès suffisant au réseau électrique et où le combustible de chauffage de secours est requis.

Le gouvernement du Canada rend également sa propre infrastructure plus écologique, dans le but de répondre entièrement aux besoins énergétiques des bâtiments fédéraux à l'aide de sources d'énergie propres, en éliminant l'utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage des locaux et de l'eau dans la mesure du possible et en construisant des bâtiments carboneutres dès le départ.

Afin de contribuer à la mise en place d'une base durable pour les années à venir, la nouvelle approche « Achat vert » du gouvernement du Canada s'appuiera sur l'avantage du Canada en matière de fabrication propre. L'approche soutient le passage à une conception et à des matériaux de construction à faible teneur en carbone dans le cadre des marchés publics liés à la construction et des investissements dans les infrastructures publiques, ce qui réduit le cycle de vie des émissions provenant des matériaux de construction et des projets, et favorise la compétitivité de l'industrie manufacturière et l'emploi.

Les Canadiens veulent vivre dans des collectivités durables : des endroits où l'air est pur, où les logements sont abordables et où les emplois sont de qualité. Les investissements du gouvernement du Canada dans l'écologisation des bâtiments et le passage des combustibles fossiles à l'électricité propre sont essentiels pour réduire les émissions de GES tout en soutenant une économie forte et abordable.

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour les Canadiens. À un moment où nous sommes confrontés à des défis liés à l'abordabilité et aux changements climatiques, cette stratégie répond aux attentes des Canadiens et leur fournit les mesures dont ils ont besoin, au rythme et à l'échelle qu'ils exigent. La toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à faire économiser de l'argent aux Canadiens, à créer des emplois et à saisir les possibilités économiques qu'offre une économie propre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Alors que nous travaillons pour mettre fin à la crise du logement au Canada, nous devons veiller à la durabilité des bâtiments neufs et existants, en les rendant plus écoénergétiques et plus résistants aux répercussions du changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer ce plan qui aidera grandement à atteindre ces objectifs dans tout le pays. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise à construire davantage de maisons et de bâtiments écoénergétiques et abordables. Diminuer le gaspillage d'énergie provenant du chauffage et de la climatisation de nos édifices est une solution gagnante qui permet de réduire à la fois les factures d'énergie et la pollution nocive qui pénètre dans l'atmosphère. Au Canada, la tendance semble déjà s'inverser en ce qui concerne l'adoption de thermopompes par les ménages et de solutions en matière d'énergie propre pour les grands bâtiments commerciaux et industriels. C'est en collaborant étroitement avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, les entreprises et les citoyens que nous pourrons maintenir ce progrès au cours des prochaines années et réduire considérablement les émissions provenant du secteur des bâtiments. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cette nouvelle stratégie aidera les résidents de Thunder Bay à économiser sur leurs factures de chauffage. Il s'agit d'une solution plus souple qui permettra de mieux protéger l'environnement et de créer des emplois durables et bien rémunérés pour les familles ici même dans notre région. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

« Notre gouvernement prend des mesures ambitieuses pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 grâce à la Stratégie pour un gouvernement vert. En adoptant une stratégie d'achat de produits propres et en l'appliquant à un portefeuille immobilier comptant plus de 34 000 bâtiments à l'échelle du pays, nous maximisons l'efficacité énergétique et réduisons au minimum les impacts environnementaux des matériaux de construction et de la conception. Par ces efforts, nous sommes au premier plan de la lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor du Canada et

ministre responsable du Centre pour un gouvernement vert

Faits en bref

Les bâtiments sont le troisième émetteur de GES en importance au Canada . La quasi-totalité (plus de 96 %) des émissions issues des bâtiments découle du chauffage des locaux et de l'eau. Pour y remédier, des changements majeurs sont en cours dans le secteur du bâtiment, lesquels pourraient entraîner la création de centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie.

. La quasi-totalité (plus de 96 %) des émissions issues des bâtiments découle du chauffage des locaux et de l'eau. Pour y remédier, des changements majeurs sont en cours dans le secteur du bâtiment, lesquels pourraient entraîner la création de centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens à économiser sur leurs factures d'énergie. La modernisation des bâtiments existants, la construction écologique et le choix d'appareils de chauffage ne consommant pas de combustibles fossiles, comme les thermopompes électriques, aideront le Canada à respecter son engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il est également nécessaire de construire plus solidement afin que les collectivités soient mieux équipées pour résister aux effets des changements climatiques.

à respecter son engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il est également nécessaire de construire plus solidement afin que les collectivités soient mieux équipées pour résister aux effets des changements climatiques. Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada , réduire les factures d'énergie et développer l'offre de bâtiments résilients et efficaces sur le plan énergétique, il faut accélérer la rénovation d'environ 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies.

, réduire les factures d'énergie et développer l'offre de bâtiments résilients et efficaces sur le plan énergétique, il faut accélérer la rénovation d'environ 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies. Les ménages canadiens dépensent en moyenne 2 200 $ par année pour leurs besoins énergétiques domestiques, et ces coûts sont nettement plus élevés dans le cas de maisons chauffées au mazout et de maisons anciennes mal isolées, mal ventilées et munies de systèmes de chauffage et de refroidissement inefficaces.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est un engagement du Plan de réduction des émissions pour 2030 , une approche sectorielle pour atteindre l'objectif climatique du Canada de réduire les émissions d'au moins 40 % par rapport à 2005 d'ici 2030, pavant ainsi la voie vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

, une approche sectorielle pour atteindre l'objectif climatique du de réduire les émissions d'au moins 40 % par rapport à 2005 d'ici 2030, pavant ainsi la voie vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Or, 240 000 ménages canadiens ont profité de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes afin de rénover leur maison, soit une subvention moyenne de 4 400 $ par ménage. Grâce à ces rénovations, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de 306 540 tonnes métriques ont été réalisées, ce qui équivaut à retirer de la circulation près de 94 000 véhicules alimentés par des combustibles fossiles.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est financée dans le cadre du Budget de 2024, et elle est mentionnée dans le document Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Elle est un complément à la Stratégie nationale d'adaptation du Canada , qui établit un cadre visant à réduire les risques de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à entretenir des infrastructures résilientes aux changements climatiques, de même qu'à soutenir une économie forte et les travailleurs. La vision énoncée dans la Stratégie est déjà en train d'être mise en œuvre grâce à des initiatives fédérales à la fois nouvelles et en cours.

