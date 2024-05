Ses fonctions spécialisées, privées et sécurisées alimentées par l'IA procurent un RCI immédiat aux entreprises de services professionnels

BELLEVUE, Washington, 14 mai 2024 /CNW/ - QorusDocs , un fournisseur de logiciels de gestion des propositions alimentés par l'IA, présente aujourd'hui sa solution QPilot de QorusDocs , un nouveau service sécurisé et privé alimenté par l'IA qui simplifie de façon exponentielle l'élaboration de présentations, de propositions et de réponses aux demandes de propositions pour les entreprises de services professionnels.

Ses caractéristiques de base garantissent la sécurité et la confidentialité et procurent un RCI immédiat

Le service alimenté par l'IA QPilot de QorusDocs, basé sur le service OpenAI de Microsoft Azure, offre une sécurité et une confidentialité inégalées pour les bibliothèques de contenu privé, demandes de proposition précédentes, propositions et le contenu interne des entreprises.

QPilot donne un accès à des messages prédéfinis et personnalisables qui le rendent indispensable pour les équipes de services professionnels, qui travaillent fréquemment avec de grandes quantités de biographies, de titres de compétences et de dossiers de projet, et qui ont besoin de créer des présentations écrites et visuelles captivantes.

En permettant un accès sécurisé et ciblé aux documents et au contenu de nature délicate d'une entreprise, QPilot offre aux créateurs de propositions des avantages qui ne se trouvent pas dans d'autres logiciels d'IA générative. Cela permet aux équipes responsables du développement des affaires de se concentrer sur la mobilisation de clients de grande valeur, plutôt que sur des tâches banales.

QPilot, l'assistant alimenté par l'IA de QorusDocs, offre les avantages suivants :

Accélère la recherche, la personnalisation et la création de contenu personnalisé

Simplifie les flux de travail axés sur les appels d'offres de grande valeur et réalisables

S'intègre parfaitement aux applications Microsoft 365 pour en faciliter l'utilisation

« Nous avons mis au point QPilot de QorusDocs dans le cadre de nos efforts continus visant à élargir notre empreinte en matière d'IA pour aider les entreprises axées sur les services à révolutionner leur processus de proposition », a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. « Au cours de notre phase de mise à l'essai, nous avons vérifié les cas d'utilisation courants pour les équipes de services professionnels et recueilli des commentaires pour nous assurer que la première version de l'assistant alimenté par l'IA de QorusDocs, QPilot, redonne immédiatement du temps précieux à nos clients. »

Le verdict a été rendu : Les clients adorent l'assistant QPilot de QorusDocs

« La plateforme d'IA de QorusDocs a permis d'améliorer considérablement l'efficacité du processus de proposition de TRC », a expliqué M. Stephen R. Galati, vice-président, Propositions stratégiques, TRC Companies, Inc . « Avant d'utiliser QorusDocs QPilot, nous passions beaucoup de temps à chercher de l'information et à la transformer en propositions. Avec QPilot de QorusDocs, nous avons connu des gains de productivité importants, en particulier en matière de planification, de ressources, de rédaction, de collaboration et de gains de temps, ce qui a permis à notre équipe de se concentrer sur le contenu technique plutôt que sur les éléments stylistiques. L'intégration transparente de QorusDocs aux applications Microsoft 365 nous donne un accès rapide à l'information et une grande confiance à l'égard de la sécurité des données. »

Saluée par les clients et les analystes

Connue pour sa plateforme attrayante, QorusDocs a reçu les plus grands honneurs de SoftwareReviews dans son étude analytique. En avril 2024, QorusDocs s'est classée au premier rang sur le plan du rendement des produits et a été nommée « championne du sentiment émotionnel » dans la catégorie de la gestion des propositions.

Conformément à sa plateforme existante, QorusDocs a déjà reçu des éloges de la part des clients et des analystes qui ont utilisé la version préliminaire, et 100 % des utilisateurs ont déclaré des augmentations de productivité.

« L'IA générative crée des possibilités exponentielles dans l'industrie des services professionnels », a déclaré Robert Garmaise, vice-président de la recherche en intelligence artificielle au Info-Tech Research Group . « QorusDocs est à la fois un leader et un catalyseur principal de cette transformation, car elle simplifie les processus associés aux livrables de vente essentiels comme les présentations, les propositions et les réponses aux demandes de propositions. QorusDocs est une valeur sûre pour tout partenaire de services professionnels qui cherche à optimiser sa portée tout en réduisant au minimum les heures non facturables. »

L'assistant alimenté par l'IA de QorusDocs, QPilot, sera disponible le 5 juin 2024.

Pour découvrir comment QPilot de QorusDocs peut transformer vos processus de proposition, visitez QorusDocs AI Assistant | QPilot

À PROPOS DE QORUSDOCS

Établie à Bellevue, dans l'État de Washington, QorusDocs est un chef de file des logiciels de gestion de propositions et de réponses aux demandes de propositions alimentés par l'intelligence artificielle qui automatise la création de discours, de présentations, de propositions et de réponses aux demandes de propositions personnalisés. QorusDocs permet aux équipes spécialisées dans le développement des affaires, la vente, le marketing et les propositions de collaborer de manière transparente, optimisant les heures facturables et augmentant le nombre de nouveaux clients. L'entreprise soutient les équipes de revenus d'entreprise comme WSP, CDW, DLA Piper, Baker McKenzie, Insight et plus encore.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1683975/Logo_Full_QD_Logo.jpg

SOURCE QorusDocs

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]