La nouvelle saison des webinaires spécialisés en mines et en environnement débutera le 23 septembre prochain

En plus de la coéditrice et du coéditeur de l'ouvrage de l'UQAT, la professeure Marie Guitonny et le professeur Bruno Bussière , cinq membres du corps professoral de l'UQAT et un de Polytechnique Montréal exposeront les dernières avancées scientifiques relatives aux défis que représente la restauration de sites miniers générateurs de drainage minier acide. Selon une toute nouvelle formule en studio, les séminaires seront à nouveau présentés en ligne et accessibles à travers toute la francophonie. L'objectif demeure le même : partager les connaissances les plus récentes sur la restauration des sites miniers dans un contexte de développement responsable de l'industrie minière.

Des thématiques incontournables

Conjuguant connaissances fondamentales et pratiques et basés sur une approche interdisciplinaire et intégrée, les webinaires s'adressent particulièrement aux étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs, aux professionnelles et professionnels de l'industrie minière ainsi qu'aux ingénieures et ingénieurs en géoenvironnement qui œuvrent dans le domaine des mines et de l'environnement. Ces rendez-vous sont l'occasion d'obtenir un accès privilégié à des contenus de qualité, présentés par des spécialistes reconnus à l'échelle internationale. Voici les thèmes des prochains webinaires :

23 septembre

Recouvrements à faible conductivité hydraulique visant à contrôler l'infiltration d'eau, avec Abdelkabir Maqsoud , professeur, Institut de recherche en mines et en environnement, UQAT.

21 octobre

Recouvrements isolants, avec Vincent Boulanger-Martel , professeur, Institut de recherche en mines et en environnement, UQAT.

25 novembre

Monitoring des méthodes de restauration et performances à long terme des ouvrages, avec Bruno Bussière, professeur, Institut de recherche en mines et en environnement, UQAT et Marie Guittonny, professeure, Institut de recherche en mines et en environnement, UQAT.

9 décembre

Systèmes de traitement passif des effluents miniers, avec Carmen Mihaela Neculita , professeure, Institut de recherche en mines et en environnement, UQAT.

20 janvier 2022

Revégétalisation des sites miniers, avec Marie Guittonny , professeure, Institut de recherche en mines et en environnement, UQAT.

16 février 2022

Participer aux webinaires

L'accès aux webinaires est gratuit. Pour s'inscrire, cliquez ici. Bien que l'ouvrage duquel sont tirés les webinaires soit offert seulement en anglais, les présentations se déroulent en français. Paru en décembre 2020, le livre « Hard Rock Mine Reclamation - From Prediction to Management of Acid Mine Drainage » est issu de la collaboration de dix expertes et experts de l'UQAT ainsi que de Polytechnique Montréal.

L'UQAT : un acteur incontournable en mines et en environnement

Avec un important volume de recherche de plus de 4 M$ par année en environnement minier seulement, l'Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) représente un acteur incontournable qui contribue à améliorer les performances environnementales et à réduire les impacts environnementaux de l'industrie minière. Les six chaires de recherche liées au secteur minier à l'UQAT, les nombreux partenariats avec des entreprises minières d'envergure internationale et avec les différents ministères provinciaux et fédéraux ainsi que les collaborations fructueuses avec d'autres universités du monde entier permettent à l'UQAT de développer des solutions novatrices qui répondent aux besoins réels vécus par les acteurs du secteur minier, des gouvernements et de la société. En savoir plus

