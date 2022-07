Symboles boursiers

HAMBURG, BOCHUM and DARMSTADT, Germany, le 27 juill. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) présente CGI Sense360, sa plateforme d'analyse intelligente en nuage, qui procure aux intervenants d'urgence une connaissance de la situation globale et exacte en cas de catastrophe. Grâce à des sources de données complètes et à la réalité augmentée, la plateforme crée un aperçu visuel de la situation qui permet une organisation plus efficace et des opérations de sauvetage plus rapides.

Que la catastrophe soit d'origine naturelle ou humaine, des renseignements à jour sont essentiels pour assurer la sécurité et le succès des efforts de sauvetage. CGI Sense360 crée un portrait holistique d'une situation. La solution utilise des données issues d'un éventail de sources au sein de l'écosystème : satellites, drones et cartes; infrastructure, données géospatiales, météo et environnementales; bases de données en ligne, blogues et médias sociaux. Le système de communications intégré et sécurisé de la plateforme combine la réalité augmentée, les images situationnelles et d'autres données pour créer un aperçu visuel qui sera communiqué aux intervenants d'urgence. Cet aperçu contextuel favorise des opérations de sauvetage plus rapides et sécuritaires.

L'organisme d'aide internationale I.S.A.R. (International Search and Rescue) en Allemagne est un partenaire du projet pour la conception et le développement de CGI Sense360. I.S.A.R. est certifié par l'Organisation des Nations Unies pour les opérations internationales de sauvetage.

« Nous offrons de l'aide à l'échelle internationale lors de missions humanitaires, notamment après des catastrophes et des accidents naturels ou dans des zones de guerre, a précisé Dr Steven Bayer, coordonnateur de projet chez I.S.A.R. La disponibilité immédiate d'images situationnelles détaillées et de données actuelles est essentielle pour la mise en œuvre de mesures de sauvetage efficaces et rapides. Et c'est précisément ce que la nouvelle plateforme d'analyse de données infonuagiques CGI Sense360 nous procure. »

Le développement de la plateforme a également été soutenu par l'Agence spatiale européenne (ESA). Les experts en industrie spatiale de CGI travaillent en étroite collaboration avec l'ESA depuis près de 40 ans, y compris à Bochum et à Darmstadt en Allemagne. Parmi les projets de CGI figure le développement d'un système centralisé de « mise en commun et de partage » pour des services de communications par satellite sécurisés.

« Lors d'opérations de sauvetage, les processus analogues prédominent dans bien des cas, a souligné Stefan Wichert, vice-président principal des opérations de CGI pour le nord de l'Allemagne. Toutefois, un portrait précis de la situation et une libre circulation de l'information sont indispensables en cas de crise ou de catastrophe. De plus, le facteur temps est important. Grâce à CGI Sense360, nous proposons une plateforme hautement performante, intelligente et sécurisée qui répond à ces critères. Elle procure toute l'information requise pour une coordination en temps critique et des opérations de secours en temps quasi réel. Nous constatons un vaste potentiel au sein du marché pour notre nouvelle plateforme. Elle se traduit par une avancée décisive des avantages liés à la transformation numérique. »

CGI Sense360 est initialement conçue pour soutenir les équipes de secours en cas de catastrophe, notamment dans des zones de guerre ou dans le cas d'attaques terroristes, d'accidents, de séismes, de tsunamis, d'inondations ou de feux de forêt. La solution met à profit la vaste expérience de CGI à offrir du soutien à ses clients à l'échelle mondiale pour la planification des interventions lors de catastrophes naturelles et les programmes de reprise après sinistre. CGI développe d'ailleurs des services de cartographie des feux incontrôlés utilisant l'intelligence artificielle et les données spatiales pour l'ESA et a mis en œuvre le Future Flood Forecasting System (système de prévision des inondations) en Angleterre. CGI collabore aussi avec des États et territoires américains pour l'administration des programmes de reprise après sinistre naturel. CGI continue à développer la solution CGI Sense360 pour des scénarios supplémentaires de connaissance de la situation, tels que pour les services militaires, de police et d'incendie ainsi que pour des infrastructures essentielles comme les services publics, les aéroports et les terminaux de conteneurs.

