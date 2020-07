OTTAWA, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Cent ans après la naissance de feu Bill Reid, légendaire artiste et grand défenseur de la culture haїda aussi connu sous le nom d'Iljuwas, la Monnaie royale canadienne lance une nouvelle pièce de circulation de 2 $ pour rendre hommage aux contributions révolutionnaires de cet artiste autochtone contemporain. L'image frappante d'un grizzly, sujet récurrent des peintures, sculptures et bijoux créés par Reid, occupe le revers de cette nouvelle pièce commémorative, qui a été dévoilée aujourd'hui sur la chaîne YouTube de la Monnaie.

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'apport important des peuples autochtones, notamment les traditions artistiques qui ont façonné leurs cultures pendant des millénaires et enrichi la vie de toutes les personnes qui habitent au Canada, a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. Nous sommes fiers que la Monnaie royale canadienne ait décidé d'immortaliser l'artiste haїda Bill Reid en émettant une pièce de circulation commémorative qui rend justice à son œuvre légendaire, qui est d'une puissance inspirante. »

« Nous sommes ravis d'honorer le rôle crucial joué par Bill Reid pour faire connaître l'art haїda ainsi que les traditions et la culture qu'il véhicule. Cette pièce s'ajoute à la longue liste des pièces de circulation qui célèbrent notre fierté canadienne, explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Des millions de Canadiens seront témoins de la force et de la beauté de l'art de Bill Reid grâce à la monnaie qu'ils auront dans leur poche. »

Bill Reid (1920-1998) était maître orfèvre, graveur et sculpteur, mais aussi écrivain et annonceur à la radio. On se souviendra aussi de lui comme d'un mentor d'exception, qui a défendu les causes des Haїdas pendant toute sa vie. Par lien maternel, il était membre du clan du Loup et du Corbeau Ḵ'aadas g̱ a Ḵii g awaay de T'aanuu.

« Au-delà de l'héritage artistique de mon grand-père, je dirais que sa plus grande contribution, c'est d'avoir fait rayonner l'art haїda traditionnel dans le monde entier et d'avoir ainsi bâti des ponts entre les cultures, affirme Nika Collison, directrice exécutive du musée Haida Gwaii. Cette pièce est un magnifique hommage à Bill. Elle représente les critères esthétiques rigoureux auxquels il adhérait. À la Monnaie royale canadienne, nous disons "Hawaa" - merci de l'avoir honoré ainsi. »

L'œuvre qui figure sur la pièce de circulation de 2 $ 2020 - 100e anniversaire de naissance de Bill Reid s'intitule Xhuwaji, Ours grizzly haïda. Reid l'a peinte en 1988 sur un tambour cérémoniel appartenant à la famille Sam, d'Ahousat, en Colombie-Britannique. Par la suite, il a adapté le motif pour le reproduire sur des sérigraphies vendues au profit du fonds Artists for Kids, qui finance l'éducation artistique d'enfants de la Colombie-Britannique grâce à la vente de reproductions d'œuvres originales faites par des artistes professionnels.

Le tirage mondial est de trois millions de pièces. Deux millions d'entre elles présenteront le motif de Xhuwaji, Ours grizzly haïda en rouge et noir, les vives couleurs de la tradition artistique des Haїdas. Désormais en circulation, cette nouvelle pièce de 2 $ fera son chemin vers les mains des Canadiens au fur et à mesure que les banques et les commerces renouvelleront leur stock de pièces.

Il est possible de mettre la main sur les versions colorée et non colorée de la pièce en se procurant la collection de six pièces-souvenirs commémoratives. Elles sont présentées dans une carte de collection magnifiquement illustrée contenant un exemplaire de chaque pièce de circulation actuelle, de la pièce de 5 cents à celle de 1 dollar.

Parmi les autres produits de collection célébrant l'héritage de Bill Reid, mentionnons :

des rouleaux spéciaux de 25 pièces de circulation de 2 dollars , en version colorée et non colorée;

, en version colorée et non colorée; une pièce de 1 oz en argent fin qui arbore une version colorée du motif figurant sur la pièce de circulation, avec un tirage mondial de 7 500 exemplaires;

une pièce de 1 oz en or pur sur laquelle est gravée l'ours grizzli de Bill Reid , avec un tirage mondial limité à 400 exemplaires.

On peut commander ces articles de collection dès aujourd'hui auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant en ligne au www.monnaie.ca/billreid. Ils sont également vendus dans la boutique de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg, ainsi que dans son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

