La nouvelle navette fluviale entre Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré : fin prête à prendre le large!

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Il est temps de réserver votre escapade fluviale sur la navette AML Suroît, en opération à partir du vendredi 24 juin pour toute la saison estivale à raison de six départs quotidiens du Port de Québec ou du quai de Saint-Anne-de-Beaupré.

Piétons et cyclistes

L'aller simple pour un parcours fluvial d'une durée d'une heure coûte 14,99$ alors que l'aller-retour coûte 19,99$. Les cyclistes sont les bienvenus avec leur vélo et ce, sans supplément!

Les billets sont disponibles en ligne dès maintenant sur le site croisieresaml.com et en billetterie au quai de Sainte-Anne-de-Beaupré ou à la Marina du Vieux-Port près des écluses du Bassin Louise.

Des excursions découvertes sur La Côte-de-Beaupré

En plus de visiter la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré et le centre-ville, quatre excursions sont aussi offertes aux amateurs de nature et de randonnée. Un service de navette terrestre relie le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré aux Sentiers des Caps de Charlevoix, au Mont Sainte-Anne et au Canyon Ste-Anne, ce qui comblera les fervents d'activités plein air et évasion.

À propos de Croisières AML

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les capitaux sont 100% québécois. Elle est depuis devenue, avec ses 25 navires qui sillonnent le Saint-Laurent de Montréal à Tadoussac, la compagnie de croisière la plus importante au Canada. La qualité, l'originalité et la diversité des croisières de l'entreprise apportent chaque année bonheur, émotion et émerveillement à plus de 600 000 passagers. Le service impeccable et l'accueil chaleureux de ses 750 employés font la renommée de l'entreprise depuis maintenant 50 ans.

À propos de Développement Côte-de-Beaupré

Développement Côte-de-Beaupré exerce la compétence en développement économique local que lui confie la MRC de La Côte-de-Beaupré. Forte de son rôle de rassembleur, l'organisation fédère les forces des élus, des gens d'affaires et des citoyens afin de soutenir la réalisation de projets structurants pour la communauté.

