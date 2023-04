TORONTO, le 19 avril 2023 /CNW/ - Avril est le Mois du patrimoine sikh, et Historica Canada le souligne avec le lancement d'une nouvelle Minute du patrimoine explorant le riche patrimoine culturel de Paldi, une ville industrielle accueillante et inclusive fondée par des immigrants sud-asiatiques en Colombie-Britannique.

Avril est le Mois du patrimoine sikh et Historica Canada le souligne avec une nouvelle Minute du patrimoine. Tweet this Cette Minute du patrimoine présente le village industriel de Paldi, en Colombie-Britannique, à travers les yeux de Bishan Kaur, une femme sikhe. Aujourd’hui, le site historique du gurdwara de Paldi demeure un symbole de cette communauté multiculturelle et inclusive.

Cette nouvelle Minute du patrimoine est la première à mettre en valeur l'histoire des Canadiens sud-asiatiques. Des hommes de l'Asie du Sud ont commencé à immigrer en Colombie-Britannique au tournant du 20e siècle, où plusieurs d'entre eux travaillaient dans des camps de bûcherons. En 1917, Mayo Singh et 35 autres bûcherons ont fondé la Mayo Lumber Company sur l'île de Vancouver avec une main-d'œuvre culturellement diverse constituée d'ouvriers sud-asiatiques, chinois, japonais et blancs. Peu après, des bâtiments ont été construits, dont un gurdwara sikh et un temple japonais, ainsi que des dortoirs, des cuisines et une école. Connue sous le nom de Mayo ou « Mayo Siding » jusqu'à ce qu'un premier bureau de poste y soit ouvert, la ville a ensuite été nommée Paldi en l'honneur de la ville natale de Mayo dans le Pendjab.

Narrée du point de vue de Bishan Kaur, femme du fondateur Mayo Singh, cette Minute du patrimoine met l'accent sur l'expérience largement ignorée des personnes sud-asiatiques au Canada au début du 20e siècle. Des lois restreignant l'immigration des femmes et des enfants au Canada ont séparé des familles jusqu'à la fin des années 1920.

« Paldi, en Colombie-Britannique était une petite communauté, mais son influence sur le Canada et les vies des membres de la communauté sud-asiatique perdure à ce jour », a dit Anthony Wilson-Smith, président et chef de la direction de Historica Canada. « De multiples façons, les combats, la résilience, les contributions, et finalement les triomphes de ceux qui ont vécu à Paldi reflètent le paysage plus grand de l'évolution du multiculturalisme inclusif à travers tout le Canada. »

La Minute a été tournée au mois d'août 2022 et est produite par Historica Canada et Scopitone Films, menée par les producteurs Elad Tzadok et Hayley Gray (Unarchived) avec Tarun Keram (Tadwim). Elle a été écrite et réalisée par Hayley Gray et Anaïsa Visser (Esther & Sai). Naim Sutherland (Anxious Oswald Greene) était le directeur de la photographie.

Bishan Kaur est jouée par Mannu Sandhu (PR), Mayo Singh/le narrateur de la fin par Tarun Keram, et Konme par Ashley Kobayashi (The Mess We're In). Farah Merani (See) prête sa voix à Bishan Kaur dans la version française, et Rup Magon (Out in the Open) en assure la narration finale. Il s'agit de la première Minute du patrimoine à être doublée en pendjabi, avec la voix de Mannu Sandhu pour le personnage de Bishan Kaur et celle de Gugun Deep Singh (Compliant) pour la narration finale.

Pour cette production, Historica Canada a consulté la docteure Satwinder Bains (Université Fraser Valley, Institut des études sud-asiatiques), la docteure Tzu-I Chung (RBCM, Punjabi Canadian Heritage Project), et Kathryn Gagnon (anciennement Musée & archives Cowichan Valley).

« J'ai un sentiment profond et émotionnel de reconnaissance envers cette Minute du patrimoine, particulièrement parce que l'histoire qu'elle raconte vibre jusqu'au centre de mon être », a dit Satwinder Bains. « Comme consultante historique sur le projet, l'histoire de Paldi et de Bishan Kaur a évoqué en moi une gratitude bouleversante envers les premiers colons sikhs qui ont aidé à construire notre magnifique province. Comme immigrante, je suis extrêmement fière de notre histoire riche et vibrante qui a été captée dans cette Minute du patrimoine. »

La Minute du patrimoine « Paldi » a été rendue possible grâce au financement du ministère Patrimoine canadien. Du soutien en nature sous forme d'équipement pour la production a été fourni par William F. White. est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles que vous pouvez utiliser pour explorer, apprendre et réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien.

