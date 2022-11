TORONTO, le 2 nov. 2022 /CNW/ - À l'approche de la Semaine de la sensibilisation aux personnes transgenres et la Journée du Souvenir trans, Historica Canada a lancé une nouvelle Minute du patrimoine célébrant la chanteuse emblématique de soul Jackie Shane, une artiste transgenre pionnière et figure emblématique de la scène musicale R&B de Toronto.

Née en 1940, Jackie Shane a grandi à Nashville, au Tennessee, et a chanté dans des chorales d'églises et dans des groupes de gospel. À 13 ans, elle s'est révélée à sa mère comme femme transgenre, bien qu'elle se soit publiquement présentée comme un homme gai tout au long sa carrière. Shane s'est produite en spectacle à Boston et à Montréal avec Frank Motley & his Motley Crew (plus tard les Hitch Hikers) avant de s'installer dans la scène florissante de la musique R&B à Toronto vers 1959. Shane a joué dans des clubs de Toronto à guichets fermés, dont le Saphire Tavern, sa salle habituelle.

Shane a pris sa retraite de la musique en 1971 de façon inopinée, retournant éventuellement vivre dans sa ville natale de Nashville. Elle est décédée en 2019. L'œuvre la plus connue de Shane, Any Other Way, un album d'anthologie lancé en 2017 a été en lice lors des Grammy Awards de 2019 dans la catégorie « Meilleur album historique ». Jackie Shane a aidé à façonner ce qui allait être appelé le « Toronto Sound », un type de R&B unique à la ville.

« Comme artiste transgenre noire, Jackie Shane a fait face à plusieurs défis dans pratiquement tous les aspects de sa vie », a dit Anthony Wilson-Smith, président et chef de la direction de Historica Canada. « À Toronto, elle s'est sentie libre de montrer la personne qu'elle était vraiment lorsqu'elle montait sur scène. Cette Minute célèbre son authenticité et son impact durable. »

Cette Minute du patrimoine a été filmée au mois de mai 2022 et a été produite par Historica Canada et Harlow Creative, menée par les productrices exécutives Caitlin Brown (Queens; TallBoyz) et Vanessa Magic (ONEIRONAUTIC). Elle a été écrite par JP Larocque (Coroner; Gay Nerds) et coréalisée par Pat Mills (Queens; The Christmas Setup) et le réalisateur émergent Ayo Tsalithaba. Gayle Ye, gagnante d'un prix Emmy (Odd Squad), a assuré la direction de photographie.

La narration de la fin a été assurée par l'auteur-interprète Beverly Glenn-Copeland pour la version anglaise, et par la chanteuse R&B Anastasia Dextrene pour la version française. La Minute comprend deux des chansons de Jackie Shane, Any Other Way et New Way of Lovin', et débute avec une composition du compositeur canadien Murray Lightburn. Jackie Shane est jouée à l'écran par la militante et conteuse africaine mohawk bispirituelle trans Ravyn Wngz.

« Jackie fait partie de mon inspiration et possiblement de mon histoire depuis déjà longtemps », a dit Ravyn. « Je crois que nous avons des histoires similaires, nous avons toutes les deux passé nos enfances dans le Sud… Ça a été un plaisir que de participer à ce projet et de raconter son histoire au monde. Je crois qu'il est nécessaire pour les gens de comprendre à quel point elle nous a beaucoup apporté, à tous. »

Pour cette production, Historica Canada a consulté le professeur Rob Bowman, musicologue et biographe de Jackie Shane; Monica Forrester, militante et fondatrice de Trans Pride Toronto; la docteure Funké Aladejebi, professeure d'histoire canadienne des Noirs à l'Université de Toronto, et la docteure L.K. Bertram, professeure d'histoire (incluant des genres, de la sexualité et de la culture matérielle) à l'Université de Toronto.

Les Minutes du patrimoine sont rendues possibles grâce au financement du ministère Patrimoine Canadien. Le soutien en nature de l'équipement pour la production a été fourni par William F. White. Historica Canada est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles que vous pouvez utiliser pour explorer, apprendre et réfléchir à ce que signifie le fait d'être Canadien.

