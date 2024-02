Cette Minute du patrimoine raconte l'histoire de Norman Kwong, le premier Canadien d'origine chinoise à jouer au football professionnel. Né à Calgary, Norman Kwong a commencé sa carrière de joueur de football en 1948 en tant que premier joueur professionnel canadien d'origine chinoise au Canada. Il a ensuite été président et directeur général des Stampeders de Calgary (1988-1992) et copropriétaire des Flames de Calgary (1980-1994) avant de devenir le premier Canadien d'origine chinoise à occuper le poste de lieutenant-gouverneur de l'Alberta.

« Norman Kwong était un pionnier non seulement pour ses réalisations, mais aussi pour sa capacité à surmonter les obstacles », a déclaré Anthony Wilson-Smith, président et chef de la direction de Historica Canada. « Il a laissé une marque indélébile sur la LCF et sur le Canada, à la fois en tant qu'athlète et défenseur du multiculturalisme et du sport.

La minute a été filmée en novembre 2023 à Calgary en Alberta. Elle a été produite par Historica Canada et par Danny Rockett Productions, et elle a été rendue possible grâce au financement du gouvernement du Canada avec l'aide du gouvernement de l'Alberta, de Alberta Media Fund, ainsi que du soutien non financier de William F. White International.

Michelle Wong et Brent Kawchuk ont coproduit la Minute. Elle a été scénarisée et réalisée par Yung Chang, dont le court métrage primé Gatekeeper s'est qualifié pour les Oscars de 2016. Son long métrage documentaire, This is not a Movie, a joué en première au TIFF en 2019. Le directeur photo de la Minute est Alan Poon qui est reconnu pour les films American Born Chinese (2023), Accused (2023), et Son of Critch (2022). Normam Kwong est incarné par Patrick Kwok-Choon qu'on a pu voir dans Star Trek: Discovery (2017) et Wynonna Earp (2016). La narration finale en anglais est assurée par l'acteur et humoriste Andrew Phung, reconnu pour ses rôles dans Kim's Convenience et Run the Burbs. La voix de Norman Kwong dans la Minute francophone est jouée par Albert Kwan, connu pour ses rôles dans The Mummy III: Tomb of the Dragon Emperor (v.f. La momie : La tombe de l'empereur dragon), Source Code (v.f. Code source), et Arrival (v.f. L'arrivée).

Pour cette production, Historica Canada a travaillé avec des consultants, soit Steve Daniel qui est historien de la LCF, Dale Lee Kwong qui est historien et activiste de Chinatown, et Teresa Woo-Paw, une leader de la communauté chinoise canadienne et coprésidente de la Asian Heritage Foundation.

Greg Kwong, le fils de Norman Kwong, a déclaré : « Ma famille et moi sommes honorés et touchés par la production de cette Minute du patrimoine qui évoque la vie de notre père. Les personnes qui ont travaillé sur le projet ont fait un excellent travail pour mettre en lumière sa vie, et nous espérons que son histoire inspirera les générations futures. »

Historica Canada est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. La collection des Minutes du patrimoine est une série canadienne bilingue composée de courts métrages de 60 secondes, chacun dépeignant une personnalité, un événement ou une histoire qui ont marqué l'histoire du Canada.

SOURCE Historica Canada

Renseignements: Emilie Bourdages-Bittle, Coordonnatrice de communication, [email protected], (437) 290-9275