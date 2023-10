TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - le mois d'octobre est le Mois de l'histoire des femmes, et Historica Canada marque cet événement avec le lancement d'une nouvelle Minute du patrimoine.

La nouvelle Minute du patrimoine célèbre la joueuse de baseball professionnelle Mary « Bonnie » Baker Post this Cette Minute du patrimoine rend hommage à Mary « Bonnie » Baker de la Saskatchewan, une receveuse étoile de la All-American Girls Professional Baseball League, et une pionnière dans les sports féminins. Michelle Mylett de l’émission Letterkenny incarne Mary « Bonnie » Baker dans la nouvelle Minute du Patrimoine d'Historica Canada. (Groupe CNW/Historica Canada)

Cette nouvelle Minute du patrimoine racontera l'histoire de Mary « Bonnie » Baker, une joueuse de baseball professionnelle originaire de Regina, en Saskatchewan. Mary « Bonnie » Baker a été receveuse et joueuse de champ intérieur pour la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL) durant neuf saisons. Elle a été l'une des 68 femmes canadiennes à jouer dans la ligue. En 1950, elle a également été la seule femme à être entraîneuse régulière au cours des 12 années de la ligue. Elle était reconnue pour son caractère fougueux sur le terrain et sa personnalité animée à l'extérieur du terrain.

« À son époque, il y avait beaucoup de choses que les femmes ne pouvaient pas faire », affirme Anthony Wilson-Smith, président et directeur général de Historica Canada. « Mais Mary "Bonnie" Baker s'est fait un nom en les faisant malgré tout. Elle était reconnue comme étant la meilleure receveuse défensive de la ligue, elle a été la seule entraîneuse féminine, et elle est devenue la première femme animatrice sportive au Canada; c'est là un legs qui mérite d'être célébré dans une Minute du patrimoine. »

La Minute a été tournée en juin 2023 à Ogema, en Saskatchewan, la ville natale d'une autre joueuse de la AAGPBL, Arleene (Johnson) Noga. La Minute a été produite par Historica Canada, Danny Rockett Productions, et Barbershop Films, et sa conception a été rendue possible grâce au financement du gouvernement du Canada, au soutien financier de Creative Saskatchewan, et au soutien non financier de William F. White International.

Cette Minute du patrimoine a été scénarisée par Joleen Ballendine avec le producteur Brent Kawchuk, et elle a été mise en images par la réalisatrice Anita Ayres et par Kristin Fieldhouse à la direction photo. Michelle Mylett de l'émission Letterkenny incarne Mary « Bonnie » Baker.

« Je crois que plusieurs seront surpris d'apprendre que de nombreuses Canadiennes ont joué dans la AAGPBL », affirme Anita Ayres, la réalisatrice de la Minute. « J'étais une grande admiratrice du film A League of Their Own (v.f. Une ligue en jupons), et évidemment, le personnage de Dottie Hinson que joue Geena Davis est inspiré de Mary. Mary "Bonnie" Baker était la vedette de la vraie ligue en jupons. Elle et 68 autres Canadiennes ont marqué l'histoire et nous devrions célébrer cela à juste titre! »

Tom Hawthorn a servi de consultant pour Historica Canada sur cette production (il est membre de la American Baseball Research), ainsi que Merrie Fidler et Maureen Ulrich.

Historica Canada est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre, de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. La collection des Minutes du patrimoine est une série canadienne bilingue de courts métrages de 60 secondes, dépeignant chacun une personnalité, une histoire, ou un événement important de l'histoire canadienne.

SOURCE Historica Canada

Renseignements: Emilie Bourdages-Bittle, Coordinatrice des communications, [email protected], (437) 290-9275