ANQING, Chine, 20 avril 2025 /CNW/ - Le 18 avril, Chery a franchi une autre étape dans sa stratégie mondiale : LEPAS L8, le premier véhicule de la nouvelle marque internationale LEPAS de Chery, est officiellement sorti de la chaîne de production. En tant que mesure stratégique dans le positionnement haut de gamme de Chery, LEPAS non seulement comble une lacune sur le marché, mais redéfinit également la mobilité élégante grâce à sa philosophie « COLORFUL LIFE, MASTERFUL DRIVE ».

Dévoilement du premier nouveau véhicule de la marque LEPAS, le modèle L8 (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Devant un auditoire attentif, M. Zhu Shaodong, vice-président directeur de Chery International, et M. Cao Bin, directeur de la technologie de Chery, aux côtés d'autres chefs d'entreprise, ont dévoilé le premier nouveau véhicule de la marque LEPAS, le L8, révélant pour la première fois sa conception épurée et élégante. Des représentants de partenaires mondiaux et des invités des médias étaient présents pour assister à ce moment historique.

Le lancement de LEPAS marque l'aboutissement de près de trois décennies d'expertise automobile et de capacités mondiales de Chery. Il vise à enrichir la vie des utilisateurs grâce à une technologie et à une conception novatrices tout en offrant une expérience de conduite équilibrée, mais exaltante. En tant que pierre angulaire de la stratégie de montée en gamme de Chery, la marque LEPAS transcende le rôle fonctionnel de la voiture, la transformant en une expression de l'esthétique du mode de vie. Le nom de marque fusionne « LEAP » et « PASSION », symbolisant le dynamisme et la vitalité, tout en équilibrant élégance et ferveur. Sa conception « esthétique Leopard » crée des signatures visuelles qui défient les frontières. Soutenue par les huit centres mondiaux de recherche et développement de Chery, la marque LEPAS réinvente le « contrôle élégant ».

LEPAS L8, le premier modèle de la marque, établit une nouvelle référence pour les VUS grand public. Avec son style élégant, sa cabine avant-gardiste, son confort spacieux et ses caractéristiques de sécurité complètes, il répond aux besoins des élites urbaines à la recherche d'un style de vie haut de gamme. Au-delà de L8, la marque LEPAS élargira sa gamme pour couvrir tous les segments grand public, construisant un portefeuille de produits diversifiés adaptés aux clients avertis, des élites familiales aux conducteurs aux goûts raffinés.

Les débuts du modèle LEPAS L8 annoncent son lancement mondial à la Chery Business Conference 2025 à la fin du mois d'avril. Axé sur le thème « COLORFUL LIFE, MASTERFUL DRIVE », l'événement présentera à un public mondial la fusion parfaite de l'élégance et de la technologie. Dans le contexte des deux tendances de l'intelligence automobile et des mises à niveau de la consommation, l'arrivée de la technologie LEPAS témoigne non seulement des prouesses technologiques de Chery, mais aussi d'une réinvention audacieuse de l'esthétique de la mobilité de l'avenir. Fidèle à sa vision, « Faire de la marque LEPAS le choix de la mobilité stylée et élégante », ce voyage, qui commence à Wuhu, en Chine, s'accélère maintenant sur la scène mondiale.

