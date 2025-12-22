La nouvelle maison des aînés de Lac-Mégantic accueille ses premiers résidents

LAC-MÉGANTIC, QC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, accompagnée de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, et du député de Mégantic et whip en chef du gouvernement, François Jacques, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la maison des aînés (MDA) de Lac-Mégantic. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents et résidentes les 18 et 19 novembre dernier.

Située au 3569, rue Laval, à Lac-Mégantic, cette nouvelle MDA regroupe 99 places pour la population de la région, dont 96 pour les personnes aînées et trois autres pour le secteur de la réhabilitation. L'installation est constituée de 8 maisonnées de 12 ou 13 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées.

La MDA de Lac-Mégantic a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine. Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes et à favoriser leurs interactions.

« Je suis fière de voir un engagement de notre gouvernement se concrétiser sur le terrain avec la maison des aînés de Lac-Mégantic. Ce modèle d'hébergement, adapté aux besoins des personnes, permettra à plusieurs citoyennes et citoyens de la région de bénéficier d'un milieu de vie de qualité. Je tiens à souligner le travail de tous ceux et celles qui ont contribué à sa réalisation. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis très fier de prendre part à l'inauguration de la maison des aînés de Lac-Mégantic. Conçue pour offrir un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et adapté, cette maison permettra à nos résidents et nos résidentes de s'épanouir dans un cadre respectueux et bienveillant. Ce moment marque une étape importante pour notre communauté et concrétise un engagement fort de notre gouvernement envers le bien-être des personnes aînées. Je tiens à saluer le travail de toutes les équipes ayant contribué à la réalisation de ce projet et à remercier celles et ceux qui veillent jour après jour au confort et à la qualité de vie des résidents et résidentes. »

François Jacques, député de Mégantic et whip en chef du gouvernement

« L'aboutissement du projet de maison des aînés de Lac-Mégantic est une excellente nouvelle. Nous venons offrir aux résidents et résidentes un environnement chaleureux, où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins. Merci aux équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet tant attendu dans la région de l'Estrie. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

La Société québécoise des infrastructures agit comme gestionnaire de ce projet.

La MDA de Lac-Mégantic s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée en adoptant une approche centrée sur la personne.

Pour en savoir plus sur le projet de maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

