La nouvelle Maison alternative Dorval accueille ses premiers résidents

DORVAL, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la Maison alternative Dorval. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents et résidentes le 2 octobre dernier.

Située au 875, avenue Dawson, cette nouvelle maison alternative regroupe 72 nouvelles places pour les adultes ayant des besoins particuliers. L'installation est constituée de 6 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées.

La Maison alternative Dorval a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine.

Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes et à favoriser leurs interactions.

Citations :

« Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement continuer à se concrétiser. Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région pourront bénéficier de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur, que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa concrétisation. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Avec les projets de maisons alternatives, notre gouvernement témoigne de sa volonté d'agir concrètement pour offrir aux adultes ayant des besoins particuliers la meilleure qualité de vie possible. Ce magnifique milieu de vie favorisera leur épanouissement dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité, et contribuera ainsi à leur mieux-être physique et psychosocial. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

La Maison alternative Dorval fait partie des 46 maisons des aînés et alternatives annoncées. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

