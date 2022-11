SASKATOON, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, SW, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Les professionnels dentaires autochtones disposeront bientôt d'une plateforme qui leur permettra de réseauter avec d'autres collègues autochtones et de contribuer à améliorer la prestation des services de santé buccodentaire dans les communautés partout au Canada.

La nouvelle Indigenous Dental Association of Canada (IDAC) travaille à réunir la communauté dentaire autochtone pour appuyer sa vision de la réconciliation. Les professionnels dentaires autochtones disposeront ainsi d'une communauté où ils pourront partager des ressources, des connaissances et des expériences, tout en soutenant des approches de la dentisterie enracinées dans les modes traditionnels de connaissance.

Dans le cadre de son projet de transfert des connaissances en santé buccodentaire autochtone, l'IDAC créera des outils et des ressources pour les communautés afin d'améliorer la santé buccodentaire. Cela comprendra un projet multimédia visant à accroître la sensibilisation aux soins et aux services de santé buccodentaire dans les communautés autochtones. Le projet visera également à faire le pont entre la compréhension culturelle et la lutte contre les préjugés raciaux dans la prestation de soins de santé buccodentaire.

Ensemble, ces initiatives contribueront à offrir aux Autochtones des services dentaires plus sécuritaires et adaptés à leur culture, tout en créant un réseau de professionnels dentaires autochtones de partout au pays.

Services aux Autochtones Canada est fier d'appuyer le travail de l'IDAC, qui recevra un peu plus d'un million de dollars au cours des deux prochaines années.

Citations

« Services aux Autochtones Canada est fier d'appuyer la nouvelle Indigenous Dental Association of Canada (IDAC), qui réunira un réseau de professionnels dentaires de partout au pays, créera de nouveaux outils et de nouvelles ressources et, ultimement, aidera à améliorer les soins de santé buccodentaire dans les communautés autochtones. Cela fait partie du travail plus vaste qui doit être fait pour veiller à ce que les peuples autochtones aient accès à des soins de santé sécuritaires et adaptés à leur culture, exempts de racisme et de discrimination. Je salue le travail et le plaidoyer qui ont mené à la création de l'IDAC, et j'ai hâte de suivre les progrès à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'Indigenous Dental Association of Canada (IDAC) a été fondée sur la réconciliation et guidée par les rapports finaux de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et les 94 appels à l'action. En fait, l'IDAC a invité la communauté dentaire du Canada à se joindre à nous dans le cadre de notre parcours de réconciliation lors du webinaire sur le racisme envers les Autochtones en dentisterie qui a été appuyé par Services aux Autochtones Canada en mars 2022. Fait important, bien que l'IDAC s'efforce d'aider les fournisseurs de soins buccodentaires, les chercheurs et les affiliés à aller de l'avant dans notre parcours de réconciliation, notre priorité est de créer une communauté culturellement sécuritaire pour les fournisseurs de soins buccodentaires autochtones, les étudiants autochtones intéressés par la profession de la santé buccodentaire, et des communautés autochtones. »

Sheri McKinstry, fondatrice

Indigenous Dental Association of Canada

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir 126,7 millions de dollars sur trois ans pour prendre des mesures afin de favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les peuples autochtones sont respectés et en sécurité.

s'est engagé à fournir 126,7 millions de dollars sur trois ans pour prendre des mesures afin de favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les peuples autochtones sont respectés et en sécurité. Cela comprend 33,3 millions de dollars pour améliorer l'accès à des services culturellement sécurisants, en mettant l'accent sur les services destinés aux femmes autochtones, aux personnes 2ELGBTQQIA+, aux personnes handicapées et à d'autres groupes marginalisés qui peuvent être victimes de discrimination croisée. Cela comprend l'élargissement du soutien aux initiatives de sages-femmes autochtones et de doula et le renforcement du financement des organisations nationales de femmes autochtones, ainsi que des organisations régionales et locales.

