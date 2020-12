La NOUVELLE fonctionnalité « Parce que je TimMD », accessible via l'appli mobile Tim Hortons®, permet aux invités de surprendre leurs proches en leur offrant des délices de Tim

« Parce que je Tim » permet aux membres FidéliTim MC d'utiliser leurs points pour envoyer à leurs proches un cadeau numérique parmi plusieurs options, notamment notre café fraîchement infusé, des beignes et des biscuits classiques, des boissons givrées ou à base d'espresso ou encore une boîte de 10 Timbits ® .

TORONTO, le 2 déc. 2020 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les membres FidéliTim inscrits peuvent utiliser les points accumulés pour offrir à leurs proches certains produits Tim Hortons à l'aide de la nouvelle fonctionnalité « Parce que je Tim », accessible via l'appli ou le site Web.

Les membres FidéliTim inscrits pourront surprendre leurs proches non seulement pendant les Fêtes, mais toute l'année, puisque la nouvelle fonctionnalité sera permanente pour les membres inscrits.

« Chaque année, nous entendons des histoires au sujet d'invités qui donnent au suivant en payant la commande de la personne derrière eux au service au volant. Nous voulions donc honorer ces démonstrations de générosité dont nous sommes témoins en restaurant en offrant aux invités un moyen personnalisé de gâter ceux qui leur sont chers », raconte Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. "Parce que je Tim" constitue une occasion unique pour surprendre vos proches avec un remontant Tim Hortons gratuit, que ce soit pendant les Fêtes ou plus tard dans l'année. »

Pour envoyer un cadeau, les membres peuvent utiliser leurs points FidéliTim afin d'offrir des produits précis du menu via l'appli mobile ou le site Web de Tim Hortons. L'expéditeur n'a qu'à indiquer l'adresse courriel du destinataire pour transmettre l'offre sur l'appli ou en ligne. La liste des produits admissibles pour réjouir vos proches comprend :

50 points - Beigne ou biscuit classique

70 points - Café infusé, thé ou pâtisserie haut de gamme

100 points - Chocolat chaud, Vanille française, TimGlacé MC

140 points - Boisson givrée ou à base d'espresso, boîte de 10 Timbits

Pour bien démarrer cette chaîne de générosité, tous les nouveaux membres et membres actifs* du programme FidéliTim recevront une offre de 50 points en prime, devant être activée et réclamée dans l'appli.

Le destinataire peut accepter l'offre de cadeau « Parce que je Tim » par courriel et l'activer en se connectant à son compte FidéliTim via l'appli mobile ou le site Web. Les invités qui ne sont pas des membres FidéliTim et choisissent de ne pas s'inscrire peuvent réclamer leur cadeau à l'aide d'un code QR à usage unique qui leur sera transmis par courriel. Le cadeau « Parce que je Tim » doit être activé dans les six mois suivant l'envoi, et utilisé dans les deux semaines suivant l'activation.

Pour en savoir plus sur le programme « Parce que je TimMD », visitez le https://www.timhortons.ca/parce-que-je-tim.

* Dans le cadre de cette campagne, les nouveaux membres inscrits de FidéliTim sont les membres qui se sont inscrits entre le 27 novembre et le 2 décembre 2020, et les membres actifs sont les membres inscrits ayant effectué au moins un achat de 0,50 $ ou plus en restaurant en numérisant leur carte FidéliTim.

