La nouvelle Feuille de route vers zéro émission nette de carbone d'YVR guidera l'aéroport pour atteindre ses engagements climatiques d'ici 2030

Des sources d'énergie renouvelables qui alimentent ses aérogares aux efficacités opérationnelles rendues possibles grâce à la technologie propre et à son jumeau numérique innovant, YVR a un nouveau plan pour atteindre zéro émission nette d'ici 2030, devenant l'un des aéroports les plus verts au monde.

RICHMOND, BC, le 7 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Aéroport international de Vancouver (YVR) a dévoilé sa Feuille de route vers zéro émission nette de carbone. La feuille de route équilibre des approches innovantes avec des actions pratiques qui permettront aux opérations d'YVR de devenir nette zéro d'ici 2030. Plus tôt cette année, YVR a été le premier aéroport au Canada à s'engager à zéro émission nette d'ici 2030, accélérant son engagement climatique initial d'ici 20 ans à partir de 2050.

Chez YVR, nous avons une longue histoire d'innovation et de durabilité et sommes fiers d'être à l'avant-garde de la création d'un avenir plus vert et plus résilient pour l'aviation ainsi que pour notre communauté et l'économie qui la soutient, a déclaré Marion Town, directrice de Climat et environnement, l'Administration de l'aéroport de Vancouver. Pendant de nombreuses années, nous avons élaboré et suivi un plan de gestion environnementale pour guider nos efforts visant à réduire l'impact d'YVR sur l'environnement. Notre feuille de route vers zéro émission nette de carbone est une extension de ce plan global et garantira que nous atteignons nos objectifs ambitieux.

La nouvelle Feuille de route vers zéro émission nette de carbone d'YVR décrit quatre voies de décarbonation qui sont nécessaires pour que l'aéroport réduise les émissions de ses opérations directes, appelées émissions de portée 1 et 2. Les voies comprennent les flottes vertes, la conservation de l'énergie et l'électrification, le remplacement des combustibles fossiles par des alternatives renouvelables, et l'achat stratégique d'absorptions de carbone pour combler l'écart.

Les actions dans le cadre des voies de décarbonation laissent également de la place à de nouvelles capacités et efficacités opérationnelles qui seront réalisées grâce aux technologies propres émergentes et au jumeau numérique d'YVR, une réplique des actifs physiques, des processus et des services de l'aéroport et faisant partie du carrefour de l'innovation de l'aéroport.

Notre feuille de route nous fait avancer dans la décarbonation de nos opérations en utilisant ce que nous savons qu'il est possible de mettre en œuvre aujourd'hui avec une flexibilité intégrée pour évoluer à l'avenir", a déclaré Town. « Par exemple, nous sommes convaincus que nous découvrirons de nouvelles opportunités pour réduire les émissions en mettant en ligne notre jumeau numérique et en explorant les avancées des technologies propres.

Avec le plus grand bâtiment de la Colombie-Britannique et le deuxième aéroport le plus achalandé du Canada, YVR est idéalement placé pour jouer un rôle démesuré et immédiat dans la réduction des émissions au-delà de ses opérations directes (c.à.d. émissions de portée 3). Pour ce faire, YVR travaille également avec nos partenaires de la communauté aéroportuaire pour les aider à réduire leurs émissions, ce qui soutient les engagements d'action climatique des gouvernements provinciaux et fédéral et constitue un facteur important des objectifs ambitieux de réduction des émissions de l'Association du transport aérien international pour l'industrie de l'aviation.

Notre Feuille de route vers zéro émission nette de carbone reconnaît l'importance de la collaboration et de l'action collective pour conduire un changement visible et durable dans l'aviation, a déclaré Town. Nous sommes fiers de franchir ce pas audacieux pour devenir l'un des aéroports les plus écologiques au monde et sommes enthousiasmés par le potentiel de travailler avec nos nombreux partenaires, y compris les compagnies aériennes, alors qu'ils font également progresser leurs objectifs climatiques.

YVR partage sa Feuille de route vers zéro émission nette de carbone avec les entreprises et l'industrie alors qu'elles cherchent des moyens de décarboner. Grâce à la collaboration, YVR et ses partenaires feront avancer des idées et des actions qui se traduiront par des solutions durables pour réduire les émissions et créer un avenir plus vert.

Veuillez visiter YVR.ca pour en savoir plus sur les engagements environnementaux de YVR et sa Feuille de route vers zéro émission nette de carbone.

