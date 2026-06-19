La nouvelle exposition Voyage sacré donne vie aux traditions du canot autochtone au Musée des sciences et de la technologie du Canada

OTTAWA, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - Cet été, le Musée des sciences et de la technologie du Canada présente Voyage sacré, une exposition immersive autochtone développée par la nation Heiltsuk. L'exposition, qui ouvre ses portes au public le 20 juin 2026 et se déroulera jusqu'en janvier 2027, invite le public à explorer l'importance culturelle, technologique et environnementale des traditions du canot d'océan parmi les communautés côtières autochtones.

Créée par le conseil tribal de la nation Heitsuk, Voyage sacré explore l’importance des canots pour les cultures côtières autochtones depuis des milliers d’années à travers l’art, des éléments sonores immersifs et des vidéos interactives. (Groupe CNW/Ingenium)

À l'aide d'une combinaison d'œuvres d'art traditionnelles, de médias interactifs et d'expériences immersives audiovisuelles, Voyage sacré donne vie aux traditions du canot qui façonnent les cultures côtières depuis des milliers d'années. Les membres du public découvriront la pertinence historique et contemporaine de ces traditions, en plus d'apprendre comment ces canots continuent de jouer un rôle vital aujourd'hui, en soutenant la revitalisation culturelle, l'autonomisation des jeunes, la guérison communautaire et le développement économique.

L'exposition met aussi en lumière l'importance des systèmes de connaissances autochtones à l'intérieur de compréhensions plus vastes de la science, de la technologie et de l'innovation. Voyage sacré, par la présentation d'une l'ingénierie, d'une navigation et d'une expertise environnementale sophistiquées ancrées dans les traditions de construction de canots, positionne le savoir autochtone comme une partie vitale et durable du paysage d'innovation du Canada. Pour sa version unique au Musée des sciences et de la technologie du Canada, Voyage sacré présente du contenu interactif sur la culture du canot du peuple algonquin Anishinaabe, offrant au public la chance de découvrir la perspective d'une autre nation sur la portée culturelle des canots.

Dans le cadre de l'initiative Laissez-passer Un Canada fort du gouvernement fédéral, qui revient cet été du 19 juin au 7 septembre, les familles peuvent bénéficier d'un accès à tarif réduit aux musées nationaux et aux musées provinciaux participants. Cette initiative répond à l'intérêt croissant que suscitent les attractions culturelles et naturelles du Canada auprès des visiteurs du monde entier, et contribue à mettre en valeur les gens, les lieux et les expériences qui font du Canada un pays unique.

Citation

« Voyage sacré raconte l'histoire de la renaissance des traditions autochtones liées au canoë, qui sont au cœur des cultures côtières depuis des millénaires. Nous sommes ravis de collaborer avec Ingenium pour contribuer à sensibiliser les Canadiens à cette histoire et à ce patrimoine riches, qui placent le savoir autochtone au cœur de l'innovation.

La vérité et la réconciliation reposent sur la compréhension, et Voyage sacré constitue une avancée significative dans cette direction. Notre espoir est de sensibiliser la société canadienne en partageant des perspectives, une sagesse ancestrale et en mettant en avant les expériences transformatrices que nos jeunes découvrent en s'imprégnant de la culture traditionnelle du canoë grâce à leur participation à des expéditions tribales en canoë. »

• Frank Brown, chef héréditaire de la nation Heiltsuk

« L'exposition Voyage sacré est un exemple puissant de communication narrative autochtone et, grâce au Laissez-passer un Canada fort, davantage de Canadiens auront la possibilité de la découvrir à un tarif réduit, voire gratuitement. Elle reflète notre engagement visant à partager des histoires qui captent toute l'ampleur de l'innovation au Canada. C'est avec honneur que nous travaillons en partenariat avec la nation Heiltsuk pour mettre de l'avant des systèmes de connaissances vivants et des traditions qui élargissent la compréhension du public en matière de science, de technologie et d'innovation. Grâce à cette expérience, le public peut mieux apprécier la force d'endurance, l'ingéniosité et la pertinence de ces traditions culturelles. »

Lisa Leblanc, directrice générale, Musée des sciences et de la technologie du Canada

« Les musées nous relient aux histoires qui façonnent notre identité. Cet été, grâce au Laissez-passer un Canada fort, notre gouvernement permet aux Canadiens de profiter plus facilement de notre culture et d'expositions telles que Voyage sacré. Avec l'entrée gratuite pour les enfants de 17 ans et moins, et une réduction de 50 % sur le prix d'entrée pour les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans dans plus de 90 musées, j'encourage tout le monde à sortir et à explorer le Canada cet été. »

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Nos musées et notre collection unique d'artefacts placent l'ingéniosité à l'avant-plan grâce à des apprentissages expérientiels sur place, en ligne et partout au pays. Nous créons de l'émerveillement grâce à des expériences sensorielles qui immergent les visiteurs de tous âges dans les innombrables liens qu'ont les sciences, la technologie et les innovations avec notre vie quotidienne.

SOURCE Ingenium

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