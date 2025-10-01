OTTAWA, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada tiendra sa réunion publique annuelle le jeudi 30 octobre 2025 pour présenter ses réalisations de 2024-2025, soit le dernier exercice financier de son Plan stratégique 2020-2025 qui est porté par la vision suivante : « Ingenium éveille l'ingéniosité. »

Le président du conseil d'administration, Neil Russon, et la présidente-directrice générale, Christina Tessier, feront un survol des activités organisationnelles d'Ingenium, notamment les expositions, la recherche, les collections, la programmation communautaire et éducative, et les moments forts de l'organisation pour 2024-2025. Un résumé des états financiers vérifiés du plus récent exercice financier sera également présenté.

La réunion publique annuelle sera tenue virtuellement et diffusée en direct sur Zoom :

Réunion publique annuelle d'Ingenium : exercice financier 2024-2025

Le 30 octobre 2025

De 11 h à 12 h

En savoir plus: https://ingenium.ca/fr/evenements/2024-2025-reunion-publique-annuelle/

Outre l'entretien et le développement de la collection nationale d'objets scientifiques et technologiques et de la collection de la bibliothèque du Canada, Ingenium gère trois musées nationaux à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ces musées offrent une programmation multisensorielle captivante pour les Canadien•ne•s sur place, en ligne et partout au pays.

En 2024-2025, l'organisation a fait des avancées importantes vers ses trois objectifs stratégiques : relier la société à la science, à la technologie et à l'innovation; cultiver un sentiment d'appartenance; et renforcer nos fondations. Parmi les moments forts de l'année, on compte le développement de la programmation des STIAM et de la participation des jeunes, l'approfondissement des initiatives d'accessibilité, la collaboration avec des communautés diverses et autochtones, et la garantie d'une durabilité organisationnelle à long terme.

Le rapport annuel complet, y compris les points forts de l'année et les états financiers, sera disponible sur le site Web d'Ingenium.

Citations

« Au moment où nous concluons ce plan stratégique, nous nous tournons vers l'avenir, misant sur la vision et les réussites des cinq dernières années. Ingenium joue un rôle unique dans le partage de connaissances et le développement des compétences nécessaires pour faire face à des enjeux complexes, inspirant les Canadien•ne•s de tous âges à prendre part aux sciences, à la technologie et à l'innovation. »

- Christina Tessier, présidente et chef de la direction, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

« Au nom des musées des sciences et de l'innovation du Canada, Ingenium continue de favoriser une meilleure compréhension du patrimoine et de l'ingéniosité de notre pays. Par la collaboration, l'innovation et la participation du public, nous renforçons la confiance des gens dans les sciences et soutenons une nation d'innovatrices et d'innovateurs canadien•ne•s. »

- Neil Russon, président du conseil d'administration, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Nos musées et notre collection unique d'artefacts placent l'ingéniosité à l'avant-plan grâce à des apprentissages expérientiels sur place, en ligne et partout au pays. Nous créons de l'émerveillement grâce à des expériences sensorielles qui immergent les visiteurs de tous âges dans les innombrables liens qu'ont les sciences, la technologie et les innovations avec notre vie quotidienne.

