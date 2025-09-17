OTTAWA, ON, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada, en collaboration avec le Buffalo Culture Collective, invite les médias à assister à Wahkohtowin : Expérience de préparation de peaux de bison et d'orignal au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada à Ottawa. Cet événement animé par des Autochtones invite le public à préparer deux peaux de bison et une peau d'orignal au tannage. Une présentation spéciale, qui aura lieu le 26 septembre à 10 h, invite la participation au processus de préparation des peaux aux côtés d'un groupe de jeunes étudiants.

Colin Arlt, du Buffalo Culture Collective, travaille sur une peau de bison.\ Photo: Buffalo Culture Collective (Groupe CNW/Ingenium)

Présenté du 24 septembre au 2 octobre 2025, ce programme souligne la revitalisation culturelle par un apprentissage pratique sur la science et l'histoire du bison sur l'Île de la Tortue. Wahkohtowin est un mot cri qui signifie l'interconnexion de toutes choses, mettant l'accent sur la parentalité et les relations au sein du monde naturel. Tenu pendant les journées précédant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, cet événement reflète l'engagement constant d'Ingenium envers la programmation animée par des Autochtones et la création d'occasions significatives de partage du savoir.

Détails de l'événement

Date : Vendredi 26 septembre 2025

Horaire : 10 h

Lieu : Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

901, promenade Prince of Wales

Ottawa (Ontario)

Qui :

Représentant.e.s du Buffalo Culture Collective

Représentant.e.s du Musée des sciences et de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

Rencontres avec les médias :

Photos et vidéos de la préparation cérémonielle et pratique des peaux de bison et d'orignal

Entrevues avec des gardiens du savoir autochtones, des chef.fe.s culturel.le.s et de représentant.e.s du musée

RSVP : On demande aux médias de confirmer leur présence en communiquant avec Philippe Tremblay à [email protected].

Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Nos musées et notre collection unique d'artefacts placent l'ingéniosité à l'avant-plan grâce à des apprentissages expérientiels sur place, en ligne et partout au pays. Nous créons de l'émerveillement grâce à des expériences sensorielles qui immergent les visiteurs de tous âges dans les innombrables liens qu'ont les sciences, la technologie et les innovations avec notre vie quotidienne.

